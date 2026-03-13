نوريس مسرور بالتفوق على سيارتي فيراري في تصفيات سباق الصين القصير
أعرب لاندو نوريس سائق مكلارين، عن سروره بعد تفوقه على سيارتي فيراري في حصة تصفيات سباق الصين القصير في موسم 2026 الجاري للفورمولا 1.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور جيتي
في حصة التصفيات للسباق القصير التي أُقيمت في شنغهاي، ضمنت مرسيدس مرة أخرى المركزين الأول والثاني، وهذه المرة حلّ لاندو نوريس خلف الفريق الذي يتخذ من براكلي مقراً له.
وجاء خلف نوريس كل من لويس هاميلتون وأوسكار بياستري وشارل لوكلير على التوالي.
ويعتقد نوريس أنهم حققوا أحد أفضل النتائج الممكنة في ظل الظروف الحالية.
حيث قال بطل العالم الحالي: "أنا سعيد بالنتيجة، نحن في موقع جيد للغد".
وأضاف: "الأمور أفضل هذا الأسبوع في بعض الجوانب لأن الحلبة أبسط من ناحية وحدات الطاقة، لذلك أصبح الجميع متقاربين أكثر قليلاً".
وتابع: "لم أتمكن بعد من معرفة أين أوفر الوقت أو أخسره من حيث استخدام الطاقة، لكن في الوقت الحالي يُعد المركز الثالث أحد أفضل النتائج التي كان بإمكاننا تحقيقها".
وأردف قائلاً: "أنا سعيد جداً لأنني تفوقت على سيارتي فيراري اليوم لأنهما كانتا سريعتين للغاية".
كما تطرق نوريس إلى إمكانية مهاجمة مرسيدس عند انطلاق سباق السبت القصير.
حيث قال: "بصراحة، لا أعتقد أن مرسيدس ستعاني من انطلاقة سيئة في السباق القصير".
وأضاف: "إنهم يعرفون ما الخطأ الذي ارتكبوه في ملبورن الأسبوع الماضي، وربما قاموا بتصحيحه".
واختتم: "لكن لا أحد يعرف ما الذي قد يحدث، وستكون هذه بالتأكيد فرصة لنا".
