نوريس مسرور بإثبات خطأ المشككين بعد فوزه الأول في الفورمولا 1

تفوق نوريس على ماكس فيرستابن سائق ريد بُل في سباق جائزة ميامي الكبرى بعدما سمحت له سيارة الأمان في منتصف السباق بتوقف مجاني وإعادة الانطلاقة وهو في الصدارة، حيث نجح في الابتعاد أمام الهولندي بطل العالم ليُحرز فوزًا مقنعًا.

ويعتبر هذا فوزًا طال انتظاره بعد 109 سباقات خاصمته فيها العتبة العليا لمنصة التتويج، لكن البريطاني صاحب الـ 24 عامًا أوضح بأنه لم يشك مطلقًا بأن يومه سيأتي حتى لو شعر بأن الآخرين شككوا بذلك.

فقال: "كان لديّ لحظاتي الجيدة حيث كنت قريبًا للغاية من الهدف ولم أتمكن مطلقًا من ترجمة ذلك إلى فوز".

وتابع: "بقدر ما شكك كثيرون بأنني سأتمكن من تحقيق الفوز، فلم أكن قلقًا. تمتعت بالثقة أكثر من أي وقت مضى هذا العام، وأن لدي ما يلزم لبلوغ ما أريد وأن الفريق كذلك لديه ما يلزم، وكنت صبورًا جدًا".

وأكمل: "كنت أقوم بعملي وأخوض سباقاتي وتصفياتي وأحاول بذل أفضل ما لديّ، وكنت أعلم أن الوقت سيحين".

وأردف: "لكل شخص الحق في قول ما يريد، ولا يجب على الجميع أن يشجعوني أو يدعموني. لكن عندما يشككون بك في بعض المواقف، تتكون لديك رغبة في التقدم وبرهنة خطئهم. يعتقدون أنهم يعرفون ما يتحدثون عنه، وعندما تثبت أنهم لا يعرفون، عندها يكون شعورًا رائعًا أن تخرج إلى المسار وتفعل ذلك".