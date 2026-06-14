بدأ لاندو نوريس، الذي عبر خط النهاية في المركز الثالث على حلبة برشلونة-كتالونيا، حديثه بتهنئة لويس هاميلتون على تحقيقه أول انتصار له مع فيراري.

وقال نوريس: "أولًا، أريد أن أهنئ لويس. من الرائع رؤيته يعود إلى القمة. أنا سعيد جدًا من أجلك يا صديقي".

وأوضح نوريس أن السباق كان صعبًا من الناحيتين البدنية والاستراتيجية، مشيرًا إلى أن وتيرة السائقين الذين تنافسوا على الفوز كانت بعيدة عن متناولهم.

فقال: "كان سباقًا صعبًا. بذلت قصارى جهدي للحفاظ على وتيرة المتصدرين، لكنهم كانوا أسرع منا بكثير. لذلك بقينا في موقعنا".

وتابع: "صنعنا لأنفسنا فرصة لاستغلال أي ظرف قد يطرأ. وقد منحنا انسحاب أندريا كيمي أنتونيللي بعض الحظ. بخلاف ذلك، أنا سعيد جدًا للفريق، ومن الرائع العودة إلى منصة التتويج. لقد كان يومًا جيدًا بالنسبة لنا".

وأردف: "كفريق، نحن نقوم بعمل جيد. أعتقد أننا نحقق تقدمًا جيدًا، لكن مرسيدس وفيراري تقدمان أداءً أفضل منا في الوقت الحالي. يجب أن نمنحهما التقدير المستحق وأن نكون صادقين مع أنفسنا. نحتاج إلى العمل بجهد أكبر وبذل المزيد من الجهد".

واختتم: "علينا أن نخفض رؤوسنا ونواصل العمل. وإذا فعلنا ذلك، فسنصل قريبًا إلى مستواهما".