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نوريس: مرسيدس وريد بُل "أفضل بقليل" من البقية

يرى لاندو نوريس سائق مكلارين أن فريقي مرسيدس وريد بُل ما زالا في صدارة الفرق المشاركة بعد إكمال التجارب الشتوية الأولى في برشلونة.

خلدون يونس
من قبل:
, محرر
نوريس: مرسيدس وريد بُل "أفضل بقليل" من البقية

سرق فريقا مكلارين وفيراري الأضواء خلال التجارب الشتوية الأولى لموسم 2022 في الفورمولا واحد على حلبة برشلونة.

وتصدر نوريس أول أيام التجارب بينما تصدر شارل لوكلير الثاني، قبل أن يضع لويس هاميلتون وجورج راسل مرسيدس في صدارة اليوم الثالث والأخير.

وكان نوريس قد قلل من صحة التكهنات بأن فريقه يبدو قوياً للغاية، مشيراً لاعتقاده بأنّ مرسيدس وريد بُل، القوتان الأساسيتان المهمينتان في موسم 2021، يبدوان في صدارة الركب، أمام الجميع.

فقال: "على مرّ المواسم لم تكن مرسيدس تبدو وكأنها تحظى بتجارب شتوية جيدة، حتى السباق الأول. وفي حال قدموا تجارب شتوية جيدة فهذا يعني أنهم على الأغلب سيكونون مذهلين خلال السباق الافتتاحي".

وأردف: "لذا، كلا أعتقد أن الجميع يعملون على برامجهم الخاصة، والجميع يضع مستويات وقود مختلفة ويستعمل أوضاعاً مختلفة لوحدة الطاقة".

وتابع: "يمكننا رؤية الصورة الأكبر. يبدو أن مرسيدس وريد بُل في موقع جيد جداً. لقد تصدروا الأزمنة في كل مرة ولديهم وتيرة جيدة".

واسترسل: "تبدو فيراري قوية جداً، لكن مرسيدس وريد بُل متواجدتان قريبتين منا، لكنني أعتقد أنهما أفضل بقليل في الوقت الراهن".

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بالمقابل، شدد نوريس على أن هناك الكثير من النواحي التي لا بد من تحسينها في سيارة مكلارين إن أراد الفريق نقل المعركة إلى فريقي الصدارة.

فقال: "شخصياً، أشعر أن أمامنا الكثير من العمل إن أردنا منافسة هذين الفريقين".

واختتم: "ذلك أمر متوقع، أعتقد أننا بتنا نعلم المواضع التي تحتاج للتحسين كي نصل إلى مستوى فريقي الصدارة".

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