نوريس مدافعاً عن شخصيته: "بوسعي أن أكون لئيماً وأتصرف كالأغبياء"

واجه لاندو نوريس صعوبة في تحقيق المزيد من الانتصارات، بعد إحراز أول فوز له في الفورمولا واحد من بوابة ميامي، رغم سرعة مكلارين الواضحة مؤخراً.

وسرت تكهناتٌ ربطت بين فشله في ذلك وبين شخصيته المتواضعة كإنسان طيب.

وبات نوريس تحت دائرة الضوء بعد نجاحه في المنافسة على المركز الأول في جولات مثل النمسا، كندا وبريطانيا وحتى إيمولا كذلك.

لكن الانتقادات واجهت البريطاني الشاب حيث اتهمه البعض بأنه كان ليّناً أكثر من اللازم في معركته مع ماكس فيرستابن، رغم حادثتهما في النمسا.

ويمتلك نوريس سمعة بكونه شخصاً مرحاً متواضعاً خاصة بعد أن برز كذلك في وثائقي نتفليكس "قُد للنجاة".

لكن وحين سُئِل إن كانت شخصيته هي السبب في فشله بتحقيق الانتصارات، أكد سائق مكلارين عدم وجود أية علاقة بين الأمرين.

فقال: "لا تهمني آراء الناس. أنا إنسان جيد وأحاول التحلي بالاحترام دوماً. لكن هذا لا علاقة له على الإطلاق بما يجري على الحلبة".

وأكمل: "يريد الناس صياغة الوضع وفق نظرتهم الخاصة والكلام بهذه الأمور، ما حصل منذ 10 سنوات، أو 15 عاماً أو 20 عاماً، لهو أمر مختلف تماماً وبالكامل عما يجري اليوم".

وأضاف: "إن أردتُ، بوسعي أن أصبح شخصاً مكروهاً وأن أتصرف بغباء وأن أظهر بهذا الشكل أمام الآخرين، لكنني لا أحتاج لذلك ولا أريده".

واسترسل: "ما زلت أحبُ إلقاء النُكات والاستمتاع والضحك ولا أهتم لما يقوله الآخرون. أنا أستمتع بحياتي ببساطة".

وأردف: "حين أضع الخوذة، لا أهتم لكلام الآخرين. أقوم بما يتوجب عليّ لتحقيق الفوز. الأمر بهذه البساطة".

بالمقابل، أكد نوريس أن ثقته بنفسه مرتفعة جداً أكثر من أي وقت مضى، رغم عدم تحقيقه سوى لفوز واحد فقط.

فقال: "عُدت من سباقات صعبة لم تكن مثالية. لكن ثقتي بالفريق أعلى من أي وقت مضى".

وأكمل: "نحن نقوم بالكثير من الأمور على نحو جيد. كنا تقريباً الفريق الأفضل لناحية الأداء خلال آخر شهرين. نحن نعمل للسير نحو الأمام".

واختتم: "من ناحية القيادة، أنا ربما في أفضل مراحل حياتي. ما زال الموسم طويلاً وكل شيء قد يتغير لكنني مسرور من كيفية سير الأمور والاتجاه الصحيح الذي نتبناه سواء بالنسبة للفريق أو لي شخصياً".