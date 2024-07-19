جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

نوريس مدافعاً عن شخصيته: "بوسعي أن أكون لئيماً وأتصرف كالأغبياء"

دافع لاندو نوريس سائق مكلارين عن صورته كشخص طيب، قائلاً أن فشله في تحقيق الفوز بالسباقات لا علاقة له بشخصيته المتواضعة.

خلدون يونس
خلدون يونس
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: غلين دنبار / صور لات

واجه لاندو نوريس صعوبة في تحقيق المزيد من الانتصارات، بعد إحراز أول فوز له في الفورمولا واحد من بوابة ميامي، رغم سرعة مكلارين الواضحة مؤخراً.

وسرت تكهناتٌ ربطت بين فشله في ذلك وبين شخصيته المتواضعة كإنسان طيب.

وبات نوريس تحت دائرة الضوء بعد نجاحه في المنافسة على المركز الأول في جولات مثل النمسا، كندا وبريطانيا وحتى إيمولا كذلك.

لكن الانتقادات واجهت البريطاني الشاب حيث اتهمه البعض بأنه كان ليّناً أكثر من اللازم في معركته مع ماكس فيرستابن، رغم حادثتهما في النمسا.

ويمتلك نوريس سمعة بكونه شخصاً مرحاً متواضعاً خاصة بعد أن برز كذلك في وثائقي نتفليكس "قُد للنجاة".

لكن وحين سُئِل إن كانت شخصيته هي السبب في فشله بتحقيق الانتصارات، أكد سائق مكلارين عدم وجود أية علاقة بين الأمرين.

فقال: "لا تهمني آراء الناس. أنا إنسان جيد وأحاول التحلي بالاحترام دوماً. لكن هذا لا علاقة له على الإطلاق بما يجري على الحلبة".

وأكمل: "يريد الناس صياغة الوضع وفق نظرتهم الخاصة والكلام بهذه الأمور، ما حصل منذ 10 سنوات، أو 15 عاماً أو 20 عاماً، لهو أمر مختلف تماماً وبالكامل عما يجري اليوم".

وأضاف: "إن أردتُ، بوسعي أن أصبح شخصاً مكروهاً وأن أتصرف بغباء وأن أظهر بهذا الشكل أمام الآخرين، لكنني لا أحتاج لذلك ولا أريده".

واسترسل: "ما زلت أحبُ إلقاء النُكات والاستمتاع والضحك ولا أهتم لما يقوله الآخرون. أنا أستمتع بحياتي ببساطة".

وأردف: "حين أضع الخوذة، لا أهتم لكلام الآخرين. أقوم بما يتوجب عليّ لتحقيق الفوز. الأمر بهذه البساطة".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، أكد نوريس أن ثقته بنفسه مرتفعة جداً أكثر من أي وقت مضى، رغم عدم تحقيقه سوى لفوز واحد فقط.

فقال: "عُدت من سباقات صعبة لم تكن مثالية. لكن ثقتي بالفريق أعلى من أي وقت مضى".

وأكمل: "نحن نقوم بالكثير من الأمور على نحو جيد. كنا تقريباً الفريق الأفضل لناحية الأداء خلال آخر شهرين. نحن نعمل للسير نحو الأمام".

واختتم: "من ناحية القيادة، أنا ربما في أفضل مراحل حياتي. ما زال الموسم طويلاً وكل شيء قد يتغير لكنني مسرور من كيفية سير الأمور والاتجاه الصحيح الذي نتبناه سواء بالنسبة للفريق أو لي شخصياً".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق نوريس يتصدر التجارب الحرة الثانية في المجر أمام فيرستابن وساينز ولوكلير ينسحب
المقال التالي هاميلتون: أداء مرسيدس "لم يكن جيدًا" ضمن الحرارة المرتفعة في المجر

أبرز التعليقات

خلدون يونس
More from
خلدون يونس
نوريس يتقدم ثنائية مكلارين بفارق 0.022 ثانية لينطلق أولاً في المجر وفيرستابن ثالثاً

نوريس يتقدم ثنائية مكلارين بفارق 0.022 ثانية لينطلق أولاً في المجر وفيرستابن ثالثاً

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
نوريس يتقدم ثنائية مكلارين بفارق 0.022 ثانية لينطلق أولاً في المجر وفيرستابن ثالثاً
نوريس يتصدر التجارب الحرة الثانية في المجر أمام فيرستابن وساينز ولوكلير ينسحب

نوريس يتصدر التجارب الحرة الثانية في المجر أمام فيرستابن وساينز ولوكلير ينسحب

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
نوريس يتصدر التجارب الحرة الثانية في المجر أمام فيرستابن وساينز ولوكلير ينسحب
ماركو يوجه تحذيراً إلى بيريز ويلمّح لمستقبل عقده

ماركو يوجه تحذيراً إلى بيريز ويلمّح لمستقبل عقده

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
ماركو يوجه تحذيراً إلى بيريز ويلمّح لمستقبل عقده
لاندو نوريس
More from
لاندو نوريس
نوريس بعد تسجيل البول بوزيشن في المجر: "رائع أن نتواجد على القمة"

نوريس بعد تسجيل البول بوزيشن في المجر: "رائع أن نتواجد على القمة"

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
نوريس بعد تسجيل البول بوزيشن في المجر: "رائع أن نتواجد على القمة"
ساينز يتصدر التجارب الحرة الأولى في المجر أمام فيرستابن ولوكلير

ساينز يتصدر التجارب الحرة الأولى في المجر أمام فيرستابن ولوكلير

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
ساينز يتصدر التجارب الحرة الأولى في المجر أمام فيرستابن ولوكلير
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
مكلارين
More from
مكلارين
موضوع جديد يثير الجدل في أروقة الفورمولا واحد

موضوع جديد يثير الجدل في أروقة الفورمولا واحد

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
موضوع جديد يثير الجدل في أروقة الفورمولا واحد
هورنر يكشف من سيكون سريعًا في المجر

هورنر يكشف من سيكون سريعًا في المجر

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
هورنر يكشف من سيكون سريعًا في المجر
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

نوريس بعد تسجيل البول بوزيشن في المجر: "رائع أن نتواجد على القمة"

نوريس بعد تسجيل البول بوزيشن في المجر: "رائع أن نتواجد على القمة"

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
نوريس بعد تسجيل البول بوزيشن في المجر: "رائع أن نتواجد على القمة"
راسل "الغاضب" يحذّر من أن مرسيدس لا يمكنها تحمّل الأخطاء بعد "كارثة" تصفيات المجر

راسل "الغاضب" يحذّر من أن مرسيدس لا يمكنها تحمّل الأخطاء بعد "كارثة" تصفيات المجر

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
راسل "الغاضب" يحذّر من أن مرسيدس لا يمكنها تحمّل الأخطاء بعد "كارثة" تصفيات المجر
نوريس يتقدم ثنائية مكلارين بفارق 0.022 ثانية لينطلق أولاً في المجر وفيرستابن ثالثاً

نوريس يتقدم ثنائية مكلارين بفارق 0.022 ثانية لينطلق أولاً في المجر وفيرستابن ثالثاً

F1 فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
نوريس يتقدم ثنائية مكلارين بفارق 0.022 ثانية لينطلق أولاً في المجر وفيرستابن ثالثاً
فورمولا إي: إيفانز يُقلّص فارق النقاط بتحقيقه قطب الانطلاق الأوّل في لندن

فورمولا إي: إيفانز يُقلّص فارق النقاط بتحقيقه قطب الانطلاق الأوّل في لندن

FE فورمولا إي
جائزة لندن 1
فورمولا إي: إيفانز يُقلّص فارق النقاط بتحقيقه قطب الانطلاق الأوّل في لندن

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط