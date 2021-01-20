نوريس: محركات مرسيدس تمثل "حزمة أفضل بكثير" لفريق مكلارين

أعلنت مكلارين في 2019 أنها ستنتقل لاستعمال محركات مرسيدس، لتشعلَ شراكتهما الناجحة السابقة التي أنتجت ثلاثة ألقاب بين موسمي 1995 و2014.

وأمضت مكلارين ثلاثة مواسم مع محركات رينو بعد ثلاثة مواسم كارثية مع هوندا انتهت في 2017. بينما ستستمر الصفقة مع مرسيدس حتى موسم 2024.

ويرى نوريس أن وحدات الطاقة الجديدة لن تعقّد من عمل الفريق، فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أنها وبشكل عام، ستمثل حزمة أفضل بكثير".

وأكمل: "لا أعلم كامل التفاصيل، لكنني واثق أننا سنجد بعض النواحي السلبية، إذ تجمعنا علاقة جيدة مع رينو، لذا كل شيء يسير بشكل سلس، لكن ستكون هناك الكثير من المتغيرات الجديدة".

وأردف: "أنا واثق أننا سنعمل على تحليل ودراسة بعض الأمور لفهم كل شيء. بالطبع، سيقوم الفريق بعمل رائع خلال هذه الفترة الانتقالية لمحاولة فهم كل شيء".

وستصبح مكلارين رابع فريق يتزود بمحركات مرسيدس في البطولة، لتنضم إلى أستون مارتن، ويليامز، والفريق المصنعيّ.

ويرى نوريس أن انتقال القسم الأكبر من هيكل السيارة إلى الموسم المقبل يسمح لمكلارين بمواصلة العمل على فهم السيارة وتحسينها.

فقال: "ما زال أمامنا الكثير من الأمور لفهمها في السيارة خلال موسم 2021. أعتقد أن من الجيد العمل على مواضع الضعف وقلبها إلى نقاط قوة، وذلك يجعل سيارتنا أسرع".

وأكمل: "أعتقد أننا بتنا نعي الاتجاه الذي نسير فيه. لكن مثل هذه المهمة ليست سهلة على الإطلاق".

واختتم: "نحن نعمل بشكل وثيق مع المصنع وعلى النواحي الانسيابية وأمور كهذه، والكل يواصل العمل بجدّ لتطوير سيارة الموسم المقبل".