نوريس محبط من مشكلة المحرك التي كلفته في تصفيات سيبانغ

شعر لاندو نوريس بالإحباط بسبب مشكلة وحدة الطاقة في سيارته مكلارين للفورمولا 1، والتي جعلته يكتفي بالمركز السادس على شبكة انطلاق جائزة البحرين الكبرى في ماليزيا.

تأخر سائق مكلارين بفارق ستة أعشار من الثانية عن صاحب قطب الانطلاق الأول ماكس فيرستابن سائق ريد بُل في سيبانغ يوم السبت، بعدما سجّل زمنًا قدره 1:35.757 دقيقة وضعه متقدمًا بفارق 0.005 ثانية فقط على زميله في الفريق أوسكار بياستري، الذي حل سابعًا.

ويرى نوريس أن الفارق جاء نتيجة افتقاره إلى السرعة على الخطوط المستقيمة الطويلة التي تتميز بها الحلبة الماليزية، كاشفًا أن ذلك ناتج عن فشل مكلارين في استخراج أقصى استفادة من محرك مرسيدس.

وقال عندما سُئل عما إذا كان أبطأ على الخطوط المستقيمة بسبب استمرار وجود مشكلة في وحدة الطاقة: "نعم."

وقد أثرت هذه المشكلة على مكلارين في بداية حقبة اللوائح الجديدة لعام 2026، إذ كانت الفرق الزبونة تعاني من عيب يتمثل في عدم امتلاكها المعرفة المسبقة بالمحركات الأكثر تعقيدًا بكثير.

لذلك استغرق الأمر بعض الوقت أمام الفريق حامل لقب البطولة للتغلب على هذه المشكلة، وشكّل سباق سبا في يوليو خطوة إلى الأمام بعدما حصلت مكلارين على مكونات محدثة، لكن سيبانغ أظهرت أن هناك المزيد من التحسينات التي يتعين إجراؤها.

وأضاف نوريس، حامل اللقب: "شعرت بأن لفتي كانت قوية جدًا. الأمر صعب. أنا سعيد لأنني ما زلت أعاني كثيرًا على الخطوط المستقيمة في كل مكان".

وأكمل: "أخسر الكثير على كل خط مستقيم، لذلك في كل مرة أخرج فيها بشكل جيد من المنعطف، أكون أبطأ في نهاية الخط المستقيم".

ثمّ تابع: "من المؤلم أن ترى هذا في كل مرة. كان ينبغي أن أكون في مركز أعلى، ليس لأنني كنت قادرًا بالضرورة على تقديم أداء أفضل، ولكن لأننا لا نستخرج كل ما نحتاج إليه من السيارة".

وأردف: "وهذا لا يجعل حياتي صعبة اليوم [فحسب]، بل يجعلها صعبة أيضًا غدًا".

كانت عطلة نهاية الأسبوع في ماليزيا بأكملها صعبة بالنسبة إلى مكلارين، التي احتلت المركزين 11 و12 في الحصّة الأولى من التجارب الحرة، ثم لم تتمكن لاحقًا من احتلال مركز أفضل من الثالث في الحصّتين الثانية والأخيرة.

لذا لم يتفاجأ بياستري بما حدث في التصفيات، إذ اعتبر أن سيبانغ "تكشف نقاط ضعف" سيارة "ام.سي.ال40" بشكل كبير، كما أنه لا يبدي تفاؤلًا كاملًا بشأن الجائزة الكبرى يوم الأحد.

وقال بياستري، مع احتلال مكلارين المركز الثاني في معدّل أزمنة اللفات الطويلة بفارق عُشرين من الثانية عن ريد بُل: "بدونا بمستوى معقول في اللفات الطويلة بالأمس، لكن فتراتنا كانت أقصر قليلًا من الجميع".

وأضاف: "لذلك، بالنسبة إلى عدد اللفات التي أجريناها، تبدو الأمور جيدة إلى حد ما، لكنها ليست استثنائية مقارنة بالجميع".

وأكمل: "من الواضح أن الهواء المتسخ يمثل موضوعًا مهمًا جدًا هنا، لأن هناك قدرًا كبيرًا من المنعطفات عالية السرعة والمنعطفات الطويلة جدًا، لذلك سيتعين علينا الانتظار ورؤية ما سيحدث".

واختتم بالقول: "أعتقد أن الاستراتيجية ستلعب دورًا كبيرًا بسبب مقدار تدهور الإطارات الموجود، لكنني لا أتوقع أن تكون الصورة مختلفة بشكل كبير غدًا."