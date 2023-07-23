نوريس "محبط" من تأهله بالمركز الثالث في تصفيات المجر
اعترف لاندو نوريس سائق مكلارين بأنه "محبط" من تفويت قطب الانطلاق الأول لجائزة المجر الكبرى في الفورمولا واحد، حيث تأهل ثالثاً.
تصدر نوريس أسرع الأزمنة في القسم الثاني من التصفيات التي شهدت تطبيق صيغة جديدة لناحية استعمال الإطارات، حيث تم إلزام الفرق باستعمال تركيبة هارد للقسم الأول، ميديوم للثاني وسوفت للثالث.
لكن البريطاني الشاب فوّت قطب الانطلاق الأول بفارق 0.085 ثانية فقط خلف لويس هاميلتون سائق مرسيدس الذي تفوق بدوره على ماكس فيرستابن بفارق ضئيل جداً بلغ 0.003 ثانية.
وضمن معرض كلامه بعد التصفيات، اعترف نوريس بأنه "تفاجأ" بعض الشيء من مستوى الأداء على الحلبة، لكنه سرعان ما أصيب بالإحباط بسبب مركزه الثالث.
فقال: "أنا محبط. حين يكون الفارق عُشراً من الثانية، تشعر بأنه كان يجب عليك تحقيق قطب الانطلاق الأول لو قدمتَ لفة متكاملة".
كما اعترف نوريس بأنه ارتكب الكثير من الأخطاء في لفته السريعة الأخيرة.
حيث أضاف: "عند النظر للصورة الأكبر، أنا مسرور من عمل الفريق حيث تأهلنا بالمركزين الثالث والرابع. وهذا أمر جيد".
وأكمل: "لكن كسائق، لست مسروراً. أشعر بأنني ارتكبت الكثير من الأخطاء المكلفة اليوم".
وأوضح نوريس بأن لفته الأخيرة لم تكن الأفضل، حيث حاول الموازنة بين المخاطرة والمكاسب، مؤكداً أنه كان قادراً بالتأكيد على إيجاد عُشر ثانية إضافي.
فقال: "هناك دوماً نوع من المخاطرة في محاولة الضغط بشكل أكبر. لكن المركز الثالث يعتبر جيداً للسباق".
وأكمل: "صعوبة التجاوز على الحلبة ربما هي سبب إحباطي من مركزي".
وأضاف: "أنا بين سائقين جيدين، ولدينا سيارتان في المقدمة".
واختتم: "لذا آمل أن نستفيد من ذلك لتسجيل مجموع نقاط جيد غداً".
نوريس "لا يعلم سبب" الانتقال إلى إطارات هارد في القسم الأخير من سباق بريطانيا
نوريس "لا يعلم سبب" الانتقال إلى إطارات هارد في القسم الأخير من سباق بريطانيا نوريس "لا يعلم سبب" الانتقال إلى إطارات هارد في القسم الأخير من سباق بريطانيا
نوريس: "من الجنوني" التواجد خلف ريد بُل بفارق عُشري ثانية فقط في تصفيات بريطانيا
نوريس: "من الجنوني" التواجد خلف ريد بُل بفارق عُشري ثانية فقط في تصفيات بريطانيا نوريس: "من الجنوني" التواجد خلف ريد بُل بفارق عُشري ثانية فقط في تصفيات بريطانيا
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
ريكاردو واثق من قدرته على تفادي "الفخّ" الذي وقع فيه مع مكلارين
ريكاردو واثق من قدرته على تفادي "الفخّ" الذي وقع فيه مع مكلارين ريكاردو واثق من قدرته على تفادي "الفخّ" الذي وقع فيه مع مكلارين
ستيلا: الفرق التي تقلل من أهمية تصميم جانب السيارة "تكذب مثل بينوكيو"
ستيلا: الفرق التي تقلل من أهمية تصميم جانب السيارة "تكذب مثل بينوكيو" ستيلا: الفرق التي تقلل من أهمية تصميم جانب السيارة "تكذب مثل بينوكيو"
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
أحدث الأخبار
فيرستابن: مشاكل التوازن في تصفيات المجر ساعدتني في وتيرة السباق
فيرستابن: مشاكل التوازن في تصفيات المجر ساعدتني في وتيرة السباق فيرستابن: مشاكل التوازن في تصفيات المجر ساعدتني في وتيرة السباق
هورنر: أداء بيريز "الجريء" في سباق المجر يمثّل "قيادة معتبرة"
هورنر: أداء بيريز "الجريء" في سباق المجر يمثّل "قيادة معتبرة" هورنر: أداء بيريز "الجريء" في سباق المجر يمثّل "قيادة معتبرة"
وولف: فيرستابن يجعل سيارات المنافسين تبدو وكأنها سيارات فورمولا 2
وولف: فيرستابن يجعل سيارات المنافسين تبدو وكأنها سيارات فورمولا 2 وولف: فيرستابن يجعل سيارات المنافسين تبدو وكأنها سيارات فورمولا 2
فيرستابن يبسط سيطرة مطلقة في المجر أمام نوريس بفارق قارب 33 ثانية
فيرستابن يبسط سيطرة مطلقة في المجر أمام نوريس بفارق قارب 33 ثانية فيرستابن يبسط سيطرة مطلقة في المجر أمام نوريس بفارق قارب 33 ثانية
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.