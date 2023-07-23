نوريس "محبط" من تأهله بالمركز الثالث في تصفيات المجر

تصدر نوريس أسرع الأزمنة في القسم الثاني من التصفيات التي شهدت تطبيق صيغة جديدة لناحية استعمال الإطارات، حيث تم إلزام الفرق باستعمال تركيبة هارد للقسم الأول، ميديوم للثاني وسوفت للثالث.

لكن البريطاني الشاب فوّت قطب الانطلاق الأول بفارق 0.085 ثانية فقط خلف لويس هاميلتون سائق مرسيدس الذي تفوق بدوره على ماكس فيرستابن بفارق ضئيل جداً بلغ 0.003 ثانية.

وضمن معرض كلامه بعد التصفيات، اعترف نوريس بأنه "تفاجأ" بعض الشيء من مستوى الأداء على الحلبة، لكنه سرعان ما أصيب بالإحباط بسبب مركزه الثالث.

فقال: "أنا محبط. حين يكون الفارق عُشراً من الثانية، تشعر بأنه كان يجب عليك تحقيق قطب الانطلاق الأول لو قدمتَ لفة متكاملة".

كما اعترف نوريس بأنه ارتكب الكثير من الأخطاء في لفته السريعة الأخيرة.

حيث أضاف: "عند النظر للصورة الأكبر، أنا مسرور من عمل الفريق حيث تأهلنا بالمركزين الثالث والرابع. وهذا أمر جيد".

وأكمل: "لكن كسائق، لست مسروراً. أشعر بأنني ارتكبت الكثير من الأخطاء المكلفة اليوم".

وأوضح نوريس بأن لفته الأخيرة لم تكن الأفضل، حيث حاول الموازنة بين المخاطرة والمكاسب، مؤكداً أنه كان قادراً بالتأكيد على إيجاد عُشر ثانية إضافي.

فقال: "هناك دوماً نوع من المخاطرة في محاولة الضغط بشكل أكبر. لكن المركز الثالث يعتبر جيداً للسباق".

وأكمل: "صعوبة التجاوز على الحلبة ربما هي سبب إحباطي من مركزي".

وأضاف: "أنا بين سائقين جيدين، ولدينا سيارتان في المقدمة".

واختتم: "لذا آمل أن نستفيد من ذلك لتسجيل مجموع نقاط جيد غداً".