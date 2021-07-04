نوريس محبط بعد حصوله على عقوبة لدفاعه ضدّ حركة بيريز "الغبية"

بدأ نوريس سباق الأحد في النمسا من المركز الثاني على شبكة الانطلاق وهي أفضل نتيجة له في مسيرته، لكنه حصل على عقوبة 5 ثوانٍ بعد أن قرّر مراقبو السباق بأنّه أجبر بيريز على الخروج عن المسار في وقتٍ سابق.

وحاول بيريز تجاوز نوريس من الخارج عند المنعطف الرابع خلال اللفة الرابعة بعد فترة سيارة الأمان المبكّرة، ليجد نفسه محشوراً عند الخروج من المنعطف وينتهي به المطاف على الحصى، وتراجع نتيجةً لذلك.

وتفاجأ نوريس عندما أعلمه مهندس السباق في مكلارين بحصوله على العقوبة عبر اللاسلكي، قائلاً: "ماذا كان يتوقّع بالذهاب إلى خطّ التسابق الخارجي؟".

وتمكّن نوريس من إبقاء لويس هاميلتون خلفه لـ 20 لفة قبل أن يتجاوزه هذا الأخير عند المنعطف الرابع، وثمّ خسر المركز الثالث عندما قام بتنفيذ العقوبة في منطقة الصيانة لصالح فالتيري بوتاس.

ومع ذلك، نجح البريطاني في استعادة المركز الثالث بعد تجاوزه هاميلتون مع تبقي 19 لفة على النهاية إذ عانى سائق مرسيدس من الضرر على القسم الخلفي لسيارته، وعبر خطّ النهاية بفارق ثانيتَين فقط عن بوتاس.

وفي حين أنّها كانت منصة التتويج الرابعة لنوريس في الفورمولا واحد، أعرب سائق مكلارين عن إحباطه لعدم ظفره بالمركز الثاني بسبب العقوبة.

"كان ذلك مثيراً، لكنّني محبط، لأنّه كان ينبغي أن نحقق المركز الثاني" قال نوريس.

وأضاف: "اعتقد حقاً بأنّ اللفة الأولى كانت تسابقاً وحسب. حاول التجاوز من الخارج وكان ذلك قراراً غبياً بعض الشيء، وخرج عن المسار بمفرده. لم أقم حتّى بدفعه، لذا لا أعلم".

وأكمل: "أنا محبط لكنّني سعيد أيضاً بالمركز الثالث. امتلكنا وتيرة جيّدة جداً".

وحصل نوريس على الضوء الأخضر كي يحاول الهجوم على بوتاس في المراحل الأخيرة من عمر السباق، إذ عوّض الكثير من الوقت عندما طلبت مرسيدس في بادئ الأمر من الفنلندي عدم التسابق ضدّ زميله هاميلتون الذي كان ثانياً قبل أن يسمح له بالمرور.

ولكن شرح نوريس بأنّه كان من الصعب اللحاق بسيارة مرسيدس بعد دخوله في نطاق الهواء المتّسخ في الخلف.

حيث قال: "أعتقد بأنّ وتيرتنا كانت جيدة، كنت قادراً على مجاراته في معظم الأحيان، حتّى مع الهواء المتّسخ لكن ذلك لم يكن كافياً للدخول في نطاق نظام الحدّ من الجرّ ’’دي آر أس‘‘".

واستدرك: "بمجرّد أن اقتربت منه في حدود الثانية الواحدة، بدأت أعاني كثيراً".

واستطرد: "من الرائع معرفة أنّه يمكننا التواجد هناك ومنافستهم، على الأرجح أنّ هذا هو أوّل سباق منذ عدّة سنوات نتمكّن فيه من منافسة مرسيدس وريد بُل".

واختتم: "لكن نعم، آمل أن نتمكّن من القيام بذلك في السباق القادم".