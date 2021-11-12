نوريس متفاجئ من ابتعاد ألفا تاوري عن مكلارين وفيراري ضمن الترتيب العام

أمضت كل من فيراري ومكلارين أغلب فترات موسم 2021 الحالي في منافسة شرسة على المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة المصنعين.

ويتقدم الحصان الجامح بـ 13.5 نقطة أمام مكلارين، بعد جولة المكسيك. بينما أنهت ألفا تاوري بالمركز الرابع مع بيير غاسلي.

وباتت ألفا تاوري متعادلة مع ألبين بالمركز الخامس ضمن ترتيب البطولة، لكن بفارق 149 خلف مكلارين التي تحتل المركز الثالث.

وحين سُئِل إن كان فريق ألفا تاوري يمثل أحد أطراف المنافسة مع فيراري، أجاب نوريس: "لطالما كان هذا هو الحال خلال الموسم".

وأكمل: "كانت هناك سباقات تفوقوا فيها علينا بشكل كبير، وبعضها كانوا خلفنا. قدموا جولات جيدة، وكانوا تنافسيين للغاية".

وأشار نوريس إلى أنه تفاجأ برؤية الفارق بين مكلارين وألفا تاوري ضمن الترتيب العام.

فقال: "أنا متفاجئ لأنهم ليسوا قريبين بقدر ما يجب أن يكونوا عليه ضمن الترتيب العام. لأنهم كانوا تنافسيين جداً طوال الموسم".

وأكمل: "لطالما كانوا قريبين. لطالما كانوا ضمن المنافسات في التصفيات والسباق خلال الموسم. لم نستبعدهم أبداً من دائرة المنافسة".

وتابع: "إنهم متواجدون ويصعّبون من مهمتنا. لكننا نأمل أن نتواجد أمامهم هذه الجولة".

وفيما يتعلق بالمعركة في مواجهة فيراري، قال البريطاني: "بالنظر إلى الإحصائيات، فإنهم أمامنا. لكننا نعمل بشكل كبير جداً".

وتابع: "لقد قمنا بالكثير من المراجعات حيال ما حصل منذ المكسيك".

واختتم: "منذ موسمين، كنا نمتلك سيارة قوية ووصل كارلوس (ساينز) إلى منصة التتويج. لذا كلنا أمل وثقة في أن نقدم جولة قوية هنا".