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فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

نوريس متفاجئ من حلوله أمام فيرستابن غريمه على اللقب في باكو

شرح لاندو نوريس دوره في مساعدة زميله أوسكار بياستري على تحقيق الفوز في باكو قعد تقدّمه من المركز الـ 15 إلى الرابع.

تم التحديث:
لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

قال نوريس أنّه كان متفاجئًا بحلوله أمام غريمه فيرستابن بالرغم من انطلاقه من المركز الـ 15 في أذربيجان، وكان سعيدًا بلعب "دورٍ بسيط" في فوز زميله بياستري.

تأهّل نوريس في المركز الـ 17 بعد أن تدّمرت محاولته الأخيرة في القسم الأول بسبب أعلام صفراء، وهو ما أجبره على تخفيف سرعته وعدم إكمال اللفّة.

وكسب البريكاني مركزين على شبكة الانطلاق نتيجة انطلاق لويس هاميلتون من خطّ الحظائر وشطب نتيجة بيير غاسلي، لكنّه كان متحضّرًا لسباقٍ صعبٍ يتمحور حول الحدّ من الضرر في شوارع باكو.

لكن باستخدامه الاستراتيجيّة البديلة عبر الانطلاق على إطارات "هارد"، تمكّن نوريس من تحقيق تقدّم جيّد وتواجد سريعًا ضمن العشرة الأوائل رفقة أليكسندر ألبون المنطلق كذلك على الإطارات القاسية، حيث تمكّن الأخير من التشبّث أمام العديد من المتوقّفين بمن فيهم ماكس فيرستابن وجورج راسل.

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وبعد أن أجرى توقّفه لاحقًا، تمكّن نوريس من تقديم وتيرة قويّة ونجح في تجاوز فيرستابن الذي كان يُعاني على إطاراته ليخطف المركز الثاني ويقلب خسارة النقاط إلى مكسب.

"لا أعتقد بأنّ بوسعنا طلب المزيد هذا اليوم" قال نوريس مبتسمًا بعد أن كسب نقطة أسرع لفّة كذلك ليُقلّص الفارق مع فيرستابن من 62 إلى 59 نقطة.

وأضاف: "كنّا لنكون سعداء بالمركز الثامن، حيث توقّعنا أن تحجز الفرق الأربعة الكبرى المراكز الأولى وأكون أنا السيارة الثامنة".

وأردف: "كانت الانطلاقة جيّدة، وكذلك الاستراتيجيّة. أعني أنّني وددت لو تجاوزت أليكس أبكر. صعّب مهمّتي. وحالما توقّف أليكس، فأعتقد بأنّ وتيرتي كانت الأفضل على الحلبة، حتّى على إطارات هارد التي بدأت بها السباق، وتمكّنت من تشكيل فجوة جيّدة واستخراج كامل إمكانيّات السيارة".

وأكمل: "كانت السيارة تطير، وهو ما جعلني منزعجًا أكثر حول الأمس ومدى سخافة ذلك العلم الأصفر".

وعندما سُئل إن كان متفاجئًا من حلوله أمام فيرستابن، قال البريطاني: "أجل، بعض الشيء".

ثمّ تابع: "عندما تنطلق من المركز الـ 15، فلا تتوقّع التغلّب عليه. كنت خلفه بحوالي 20-22 ثانية على صعيد موقعنا. لكنّني لم أتوقّع تشكيل فجوة أمامه ومن ثمّ التوقّف وتجاوزه"

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