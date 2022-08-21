نوريس متحمّس لاختبار منافسات الراليات في المستقبل

صعد نوريس إلى الفورمولا واحد مع مكلارين في 2019، لكنه اختبر منافسات السيارات الرياضية مع ظهور في سباق دايتونا 24 ساعة في 2018 عندما سابق جوار فرناندو ألونسو مع فريق يونايتد أوتوسبورتس.

لكن نوريس متحمس الآن لخوض غمار فئة أخرى في رياضة السيارات واختبار سيارة راليات في مرحلة ما من مستقبله.

ويأتي ذلك بعدما أطلق البريطاني الشاب خط ملابس جديدًا في علامته التجارية كوادرانت المتخصصة في الألعاب والسباقات، والذي يحمل طرازًا يتسق مع المنافسات خارج الحلبات وتضمّن إطلاقه جلسة تصوير مع سيارة راليات.

"أرغب باختبار بعض منافسات الراليات في المستقبل" قال نوريس لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قُبيل العطلة الصيفية.

وأضاف: "مجموعتنا التالية من الملابس في كوادرانت لها طابع يتسق مع المنافسات خارج الحلبات، لذلك قمنا مؤخرًا ببعض الأمور وكذلك جلسة تصوير لها والتي تضمنت مشاهدة منافسات الراليات".

وتابع: "وقد أدركت للمرة الأولى بعد مشاهدتي لها مدى جنون وتهور هؤلاء السائقين. وذلك جعلني أرغب باختبار الأمر".

وأكمل: "ربما سأجرب المنافسات على مسارات بدون أشجار في نهاية العام، أريد فقط تجربة الأمر - في مكان آمن! مع وجود حواجز إطارات في مكان ما".

وعند سؤاله إذا ما قد يفكّر في خوض راليات بشكل تنافسي في المستقبل، قال نوريس: "ربما في يوم ما. عليّ أن أختبر الأمر أولًا وأرى كيف سيكون، كونه يبدو رائعًا. هنالك دومًا أمور في الحياة نرغب بتجربتها".