نوريس متحمس جداً لمسار حلبة القدية "الجنوني" في الفورمولا واحد

تم الكشف عن أحدث الخطط للمسار الجديد في مدينة القدية خلال وقت سابق من الأسبوع، حيث قدمت الحلبة لمحات من بعض الأفكار المطبقة الرائدة وغير المعتادة.

ومن بينها المنعطف الأول بارتفاع 20 طابقاً، والمعروف بـ" بلايد" أو "The Blade"، والذي سيرتفع وينخفض بمقدار هائل يبلغ 108 متراً فوق المسرح الموسيقي.

وتتجه القدية لاستضافة جائزة المملكة العربية السعودية الكبرى للفورمولا واحد حال اكتمال أعمال البناء، حيث حصل سائقو البطولة على معلومات حول أحدث التطويرات - خاصة لناحية التصميم الذي شارك به أليكسندر فورتز رئيس رابطة سائقي سباقات الجائزة الكبرى "جي بي دي إيه".

وضمن معرض كلامه حول الخطط التي اطلع عليها، يرى نوريس أنه من الرائع بذل كل تلك الجهود للدفع بحدود التصميم الإبداعي للحدود القصوى.

فقال: "رأيت الفيديو والعرض التقديمي، وقد بدت جنونية حقاً. هذا ما يقوم به السعوديون، إنهم يستحقون الاحترام الكامل لقاء تلك الأمور الجنونية ومحاولة جعل الحلبة رائعة كما بدت".

وأردف معلقاً على حلبات أخرى: "هناك الكثير من الحلبات التي لا تبدو على الإطلاق بمثل هذه الحيوية والمرح. إن أردت جذب الناس إلى الرياضة عموماً، فإنك لا تريد إقامة حلبة في مكان مجهول لا أحد قادر على الوصول إليه".

Qiddiya City track rendering Photo by: Qiddiya Media

بالمقابل، أثنى نوريس على الجهود التي بُذلت لضمان تقديم القدية كل ذلك الترفيه كأمر حيوي لضمان نجاح الحلبة.

فقال: "تريد بالتأكيد إقامة الحدث خلال فترة بعض الظهر وبشكل استعراضي. تريد حدثاً ضخماً، ليس فقط مجرد سباق حين نقود على الحلبة ومن ثم يعود كل شخص إلى بيته وهو يشعر بالملل".

وأردف: "لذا نعم، إنهم يستحقون الثناء على ما قدموه من أمور جنونية، لأنني أعتقد أنها وبالتأكيد ستكون جيدة للجميع".

حماس نوريس حيال الحلبة، كرره فالتيري بوتاس، الذي أكد أن الحلبة ستقدم عرضاً رائعاً.

فقال: "ما رأيته رائع حقاً، إنها أشبه بمدينة ملاهي عملاقة. أعتقد أنها الحلبة الأكثر ارتفاعاً على الإطلاق ضمن الروزنامة. تبدو حماسية حقاً".

وتابع: "ما زال علينا الانتظار عدة سنوات، لكن بالتأكيد هناك أشخاص ممتازون خلف المشروع لناحية تصميم المسار وغير ذلك. إنها تبدو أشبه بلعبة فيديو، لكن في الحياة الحقيقية".

وهناك توجه لأن تكون الحلبة في القدية وبمجرد انتهائها، معياراً جديداً لحلبات الفورمولا واحد.

حيث قال عبدالله الداوود، المدير العام لشركة القدية للاستثمار في وقت سابق من الأسبوع: "إنها ليست مجرد حلبة، بل هي تتويج لجهودنا لجعل مدينة القدية مركزاً لرياضة السيارات العالمية".

وأكمل: "تمتد رؤيتنا للحلبة إلى ما هو أبعد من إثارة السباق - حيث سيتمكّن الجمهور من مشاهدة إحدى أرقى الحلبات وأكثرها روعةً. تجارب سباق غامرة في العالم، وإعادة اختراع الرياضة كما نعرفها".