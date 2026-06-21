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نوريس: ما زلنا قادرين على الفوز بالبطولة هذا الموسم

أكد لاندو نوريس أنه يؤمن بقدرة مكلارين على العودة إلى المستوى الذي يسمح لها بالفوز بالسباقات مجددًا، مشيرًا إلى أن المنافسة على اللقب لا تزال ممكنة.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: سام بلوكسهام

فشل بطل العالم للموسم الماضي لاندو نوريس في الفوز بأي من السباقات السبعة الأولى لموسم 2026.

وفي المقابل، تراجعت مكلارين خلف مرسيدس وفيراري في ترتيب الأداء، لتصبح ثالث أسرع فريق على شبكة الانطلاق. وقد حقق السائق البريطاني حتى الآن المركز الثاني في ميامي والثالث في برشلونة، كما فاز بالسباق القصير في ميامي.

ومع ذلك، اضطر إلى الانسحاب من سباقي كندا وموناكو بسبب مشاكل تقنية متتالية. وفي جائزة الصين الكبرى، لم يتمكن هو وزميله أوسكار بياستري من الانطلاق أصلًا بسبب مشاكل في وحدة الطاقة.

ورغم هذه الصورة العامة، يعتقد نوريس أن مكلارين تملك القدرة على العودة إلى طريق الانتصارات قريبًا، وحتى العودة إلى المنافسة على البطولة.

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حيث قال: "ما زلت أؤمن بأننا قادرون على الفوز. كان يجب أن نفوز في ميامي، فقد امتلكنا السرعة اللازمة للفوز بالسباق اعتمادًا على الأداء الخالص هذا العام، وكنا نستحق ذلك".

وتابع: "هذا يمنحني الكثير من الأمل حتى الآن. ويصبح الأمر أكثر منطقية عندما تنظر إلى مدى تأخرنا في بداية الموسم. أكبر عامل أثر علينا كان الانسحابات ومشاكل الموثوقية التي واجهناها".

وأردف: "لا أعتقد أن الفوز بالبطولة أمر مستحيل. النظر إلى الأمر بهذه الطريقة سيجعله أكثر استحالة. لذلك سأواصل الإيمان بذلك لأطول فترة ممكنة".

هذا واعترف سائق مكلارين أيضًا بأنهم يواجهون حاليًا فريقًا قويًا للغاية وسائقًا لا يرتكب الأخطاء، قائلًا: "نحن نتنافس حاليًا ضد فريق وسائق يهيمنان على السباقات، ولا يرتكبان أية أخطاء ويفعلان كل شيء بالشكل الصحيح. من الصعب أن تكون واثقًا أكثر من اللازم في هذه المرحلة".

واختتم: "لكن العودة إلى منصة التتويج كفريق تمنحنا الحماس وتجعلنا نرغب في المزيد...".

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