نوريس: ما زال "في جعبة مكلارين الكثير" لموسم 2024 في الفورمولا واحد
قال لاندو نوريس أنه ما زال في جعبة فريقه مكلارين الكثير لتقديمه خلال موسم 2024 المقبل في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد بهدف تحدي ريد بُل.
ظهرت مكلارين كأقرب المنافسين لفريق ريد بُل المسيطر، منذ العطلة الصيفية، وذلك تزامناً مع سلسلة التحديثات التي أدخلها الفريق على السيارة منذ جولة النمسا.
وأحرز نوريس خمس منصات تتويج في السباقات الستة الأخيرة، إضافة إلى منصتين لزميله الناشئ أوسكار بياستري، حيث حصدت مكلارين النتائج الجيدة لعمليات إعادة هيكلة القسم التقني تحت إدارة مدير الفريق أندريا ستيلا.
وحين سُئِل إن كانت فكرة إمكانية مجاراة ريد بُل ممكنة، رد نوريس: "ربما. كنت أقول لـ ماكس (فيرستابن)، منذ تحديثاتنا في النمسا، أنا ثاني أكثر السائقين تسجيلاً للنقاط. أعتقد أننا ثاني أكثر الفرق تسجيلاً للنقاط كذلك".
وأكمل: "بالطبع، لقد حققنا خطوات كبيرة للأمام، خاصة وأننا أصبحنا نتكلم حول مجاراة ريد بُل، أعتقد أن ذلك إنجاز كبير جداً جداً من الناحية التقنية".
وأردف: "نحن نتكلم حول أحد أفضل سائقي الفورمولا واحد على الإطلاق، على متن إحدى أكثر السيارات هيمنة على الإطلاق".
وتابع: "بالنسبة لنا، التقدم من الموقع الذي كنا فيه خلال البحرين ومن ثم الاقتراب إلى هذه الدرجة لمجاراة ريد بُل، أعتقد أنها علامة إيجابية بالنسبة لنا. نعلم أنه لدينا في جعبتنا الكثير للعام المقبل. لذا أنا متحمس".
واسترسل: "لا مجال للتفكير في ذلك الآن حتى الموسم المقبل. لكنني متفائل وأعتقد أنه بوسعنا تحقيق ذلك كفريق".
ويرى ستيلا أن هناك تقدماً بالفعل في أداء مكلارين هذا الموسم كقاعدة قوية للموسم المقبل، لكنه حذر فيما يتعلق بمستوى التطوير اللازم.
فقال: "موقعك مع سيارة الموسم المقبل يتعلق بموقعك مع السيارة الحالية، لأنها تمثل نقطة الانطلاق للجميع".
وأكمل: "لكن مستوى التطوير طوال ستة أو سبعة أشهر هو الأمر الأهم. لديك وقت طويل للتطوير مع السيارة".
واختتم: "العمل الذي نقوم به حالياً لناحية الانسيابية، التطوير الميكانيكي لهو أكثر أهمية بكثير من نقطة البداية".
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