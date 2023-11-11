اشترك
فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى
أخبار

نوريس: ما زال "في جعبة مكلارين الكثير" لموسم 2024 في الفورمولا واحد

قال لاندو نوريس أنه ما زال في جعبة فريقه مكلارين الكثير لتقديمه خلال موسم 2024 المقبل في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد بهدف تحدي ريد بُل.

خلدون يونس
الكاتب خلدون يونس
منشور
لاندو نوريس، مكلارين

ظهرت مكلارين كأقرب المنافسين لفريق ريد بُل المسيطر، منذ العطلة الصيفية، وذلك تزامناً مع سلسلة التحديثات التي أدخلها الفريق على السيارة منذ جولة النمسا.

وأحرز نوريس خمس منصات تتويج في السباقات الستة الأخيرة، إضافة إلى منصتين لزميله الناشئ أوسكار بياستري، حيث حصدت مكلارين النتائج الجيدة لعمليات إعادة هيكلة القسم التقني تحت إدارة مدير الفريق أندريا ستيلا.

وحين سُئِل إن كانت فكرة إمكانية مجاراة ريد بُل ممكنة، رد نوريس: "ربما. كنت أقول لـ ماكس (فيرستابن)، منذ تحديثاتنا في النمسا، أنا ثاني أكثر السائقين تسجيلاً للنقاط. أعتقد أننا ثاني أكثر الفرق تسجيلاً للنقاط كذلك".

وأكمل: "بالطبع، لقد حققنا خطوات كبيرة للأمام، خاصة وأننا أصبحنا نتكلم حول مجاراة ريد بُل، أعتقد أن ذلك إنجاز كبير جداً جداً من الناحية التقنية".

وأردف: "نحن نتكلم حول أحد أفضل سائقي الفورمولا واحد على الإطلاق، على متن إحدى أكثر السيارات هيمنة على الإطلاق".

وتابع: "بالنسبة لنا، التقدم من الموقع الذي كنا فيه خلال البحرين ومن ثم الاقتراب إلى هذه الدرجة لمجاراة ريد بُل، أعتقد أنها علامة إيجابية بالنسبة لنا. نعلم أنه لدينا في جعبتنا الكثير للعام المقبل. لذا أنا متحمس".

واسترسل: "لا مجال للتفكير في ذلك الآن حتى الموسم المقبل. لكنني متفائل وأعتقد أنه بوسعنا تحقيق ذلك كفريق".

اقرأ أيضاً:

ويرى ستيلا أن هناك تقدماً بالفعل في أداء مكلارين هذا الموسم كقاعدة قوية للموسم المقبل، لكنه حذر فيما يتعلق بمستوى التطوير اللازم.

فقال: "موقعك مع سيارة الموسم المقبل يتعلق بموقعك مع السيارة الحالية، لأنها تمثل نقطة الانطلاق للجميع".

وأكمل: "لكن مستوى التطوير طوال ستة أو سبعة أشهر هو الأمر الأهم. لديك وقت طويل للتطوير مع السيارة".

واختتم: "العمل الذي نقوم به حالياً لناحية الانسيابية، التطوير الميكانيكي لهو أكثر أهمية بكثير من نقطة البداية".

المشاركات
التعليقات
المقال السابق هورنر يوضّح "النية" خلف التصريحات المتعلقة بمستقبل بيريز في الفورمولا واحد
المقال التالي ريد بُل: فيرستابن الآن "ممتاز" في قراءة سباقات الفورمولا واحد
خلدون يونس
More from
خلدون يونس
أستون مارتن: ألونسو استعمل خطوط تسابق "غير اعتيادية" للتغلب على بيريز في البرازيل

أستون مارتن: ألونسو استعمل خطوط تسابق "غير اعتيادية" للتغلب على بيريز في البرازيل

فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى

أستون مارتن: ألونسو استعمل خطوط تسابق "غير اعتيادية" للتغلب على بيريز في البرازيل أستون مارتن: ألونسو استعمل خطوط تسابق "غير اعتيادية" للتغلب على بيريز في البرازيل

ألونسو: إبقاء بيريز خلفي في البرازيل كان أصعب من الفوز أمام شوماخر في إيمولا 2005

ألونسو: إبقاء بيريز خلفي في البرازيل كان أصعب من الفوز أمام شوماخر في إيمولا 2005

فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى

ألونسو: إبقاء بيريز خلفي في البرازيل كان أصعب من الفوز أمام شوماخر في إيمولا 2005 ألونسو: إبقاء بيريز خلفي في البرازيل كان أصعب من الفوز أمام شوماخر في إيمولا 2005

بيريز: معركة ألونسو في البرازيل غير ممكنة "إلا مع قلة قليلة من السائقين" في الفورمولا واحد

بيريز: معركة ألونسو في البرازيل غير ممكنة "إلا مع قلة قليلة من السائقين" في الفورمولا واحد

فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى

بيريز: معركة ألونسو في البرازيل غير ممكنة "إلا مع قلة قليلة من السائقين" في الفورمولا واحد بيريز: معركة ألونسو في البرازيل غير ممكنة "إلا مع قلة قليلة من السائقين" في الفورمولا واحد

لاندو نوريس
More from
لاندو نوريس
فيرستابن يحرز الفوز في سباق البرازيل أمام نوريس وألونسو يتألق بالمركز الثالث

فيرستابن يحرز الفوز في سباق البرازيل أمام نوريس وألونسو يتألق بالمركز الثالث

فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى

فيرستابن يحرز الفوز في سباق البرازيل أمام نوريس وألونسو يتألق بالمركز الثالث فيرستابن يحرز الفوز في سباق البرازيل أمام نوريس وألونسو يتألق بالمركز الثالث

نوريس يخطف قطب الانطلاق الأول للسباق القصير متقدماً على فيرستابن بفارق 0.061 ثانية

نوريس يخطف قطب الانطلاق الأول للسباق القصير متقدماً على فيرستابن بفارق 0.061 ثانية

فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى

نوريس يخطف قطب الانطلاق الأول للسباق القصير متقدماً على فيرستابن بفارق 0.061 ثانية نوريس يخطف قطب الانطلاق الأول للسباق القصير متقدماً على فيرستابن بفارق 0.061 ثانية

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مكلارين
More from
مكلارين
فيرستابن يتأهل أولاً للسباق الرئيسي في البرازيل متفوقاً على لوكلير وسترول

فيرستابن يتأهل أولاً للسباق الرئيسي في البرازيل متفوقاً على لوكلير وسترول

فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى

فيرستابن يتأهل أولاً للسباق الرئيسي في البرازيل متفوقاً على لوكلير وسترول فيرستابن يتأهل أولاً للسباق الرئيسي في البرازيل متفوقاً على لوكلير وسترول

مواعيد جائزة البرازيل الكبرى 2023

مواعيد جائزة البرازيل الكبرى 2023

فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى

مواعيد جائزة البرازيل الكبرى 2023 مواعيد جائزة البرازيل الكبرى 2023

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

ريد بُل: فيرستابن الآن "ممتاز" في قراءة سباقات الفورمولا واحد

ريد بُل: فيرستابن الآن "ممتاز" في قراءة سباقات الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى

ريد بُل: فيرستابن الآن "ممتاز" في قراءة سباقات الفورمولا واحد ريد بُل: فيرستابن الآن "ممتاز" في قراءة سباقات الفورمولا واحد

نوريس: ما زال "في جعبة مكلارين الكثير" لموسم 2024 في الفورمولا واحد

نوريس: ما زال "في جعبة مكلارين الكثير" لموسم 2024 في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1
جائزة لاس فيغاس الكبرى

نوريس: ما زال "في جعبة مكلارين الكثير" لموسم 2024 في الفورمولا واحد نوريس: ما زال "في جعبة مكلارين الكثير" لموسم 2024 في الفورمولا واحد

هورنر يوضّح "النية" خلف التصريحات المتعلقة بمستقبل بيريز في الفورمولا واحد

هورنر يوضّح "النية" خلف التصريحات المتعلقة بمستقبل بيريز في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1

هورنر يوضّح "النية" خلف التصريحات المتعلقة بمستقبل بيريز في الفورمولا واحد هورنر يوضّح "النية" خلف التصريحات المتعلقة بمستقبل بيريز في الفورمولا واحد

أستون مارتن: ألونسو استعمل خطوط تسابق "غير اعتيادية" للتغلب على بيريز في البرازيل

أستون مارتن: ألونسو استعمل خطوط تسابق "غير اعتيادية" للتغلب على بيريز في البرازيل

F1 فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى

أستون مارتن: ألونسو استعمل خطوط تسابق "غير اعتيادية" للتغلب على بيريز في البرازيل أستون مارتن: ألونسو استعمل خطوط تسابق "غير اعتيادية" للتغلب على بيريز في البرازيل

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية
Socials
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2023 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
اشترك