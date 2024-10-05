نوريس: ليس من المنطقي أن يمنحني بياستري الصدارة في كل سباق
لا يعتقد نوريس أن تأخّر مكلارين في تطبيق أوامر الفريق قد كلّفه النقاط ضمن صراع اللقب مع فيرستابن.
لاندو نوريس، مكلارين وأوسكار بياستري، مكلارين
الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات
قال لاندو نوريس سائق مكلارين أنه "ليس من المنطقي" أن يتركه زميله أوسكار بياستري يمر إلى الصدارة في كل سباق، وبالتالي فإن البريطاني لا يرى بأن الفريق قد كلّفه أية نقاط في معركته على اللقب مع ماكس فيرستابن سائق ريد بُل عبر التأخّر في منحه الأولوية في صراعه مع الهولندي.
أعلنت مكلارين قُبيل جائزة أذربيجان الكبرى الشهر الماضي بأن نوريس سيكون السائق صاحب الأولوية في معركة لقب السائقين حتى نهاية الموسم.
وبالرُغم من أن تحسّر نوريس على إضاعته بعض الفرص لغلق الفارق مع فيرستابن، وتحديدًا في سباقات مثل المجر وإيطاليا عندما خسر الصدارة لصالح بياستري، لكنه رفض الإشارة إلى أن تأخّر مكلارين في دعمه قد كلّفه النقاط في صراع اللقب.
حيث قال: "لا أعتقد أنه من المنطقي أن يمنحني أوسكار الصدارة في كل سباق. أتواجد في وصافة البطولة منذ وقت طويل، ولكن هنالك سائقين آخرين يملكون فرصة الفوز بالبطولة، وليس أنا فقط".
وأضاف: "ما نزال ننافس من أجلنا، أوسكار يقاتل من أجل نفسه، شارل كذلك يقاتل من أجل هدفه. لا يمكنك أن تحدد بالضبط أي سباق يجب أن تتغير القواعد خلاله".
وتابع: "ذلك ليس منطقيًا. أنا سعيد جدًا بالطريقة التي نعمل بها كفريق والوجهة التي نسير فيها".
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