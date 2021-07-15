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نوريس ليس في حالة جيّدة بعد سرقته في ملعب ويمبلي

اعترف لاندو نوريس بأنّه لا يزال في حالة غير مثاليّة بعد سرقته في نهائي يورو 2020 على ملعب ويمبلي نهاية الأسبوع الماضي.

نوريس ليس في حالة جيّدة بعد سرقته في ملعب ويمبلي

بقي سائق مكلارين مهتزًا بعد سرقته إثر مباراة إيطاليا وانغلترا في نهائي المسابقة الأوروبيّة ليلة الأحد.

وهجم عليه اللصوص أثناء عودته إلى سيارته، وقاموا بسرقة ساعته ريتشارد مايل بقيمة 40 ألف جنيه استرليني وسط الفوضى التي أحاطت بالملعب.

وكانت تلك مباراة كرة القدم الأولى التي يحضرها نوريس.

وقال نوريس عشيّة انطلاق مجريات جائزة بريطانيا الكبرى: "أنا بخير، شكرًا لكم. ربّما لست في أفضل حال، لكنّني أتحسّن".

وأضاف: "أعتقد بأنّ أفضل شيء هو قدرتي على القدوم إلى سيلفرستون وتصفية ذهني والتركيز على عملٍ آخر. لذا نحن متحمّسون للتواجد هنا. أنا أتحسّن، وسأكون بخير غدًا".

لاندو نوريس ودانيال ريكاردو، مكلارين أثناء تقديم سيارة الفورمولا واحد لموسم 2022

لاندو نوريس ودانيال ريكاردو، مكلارين أثناء تقديم سيارة الفورمولا واحد لموسم 2022

تصوير: صور موتورسبورت

وسيتعزّز أداء نوريس أكثر نهاية هذا الأسبوع من خلال خوضه السباق على أرضه وأمام جماهيره، وذلك عبر استضافة حلبة سيلفرستون للمشجّعين بطاقة استيعاب كاملة.

وبعد إكماله بعض أعمال التصوير الترويجيّة اليوم الخميس، قال نوريس أنّه يُرحّب بشعور التواجد على مقربة من المشجّعين الذين غابوا عن حدثَي العام الماضي.

وقال البريطاني: "كانوا رائعين بالفعل. أكملت بعض اللفّات قبل قليل في سيارة أخرى، وكانت المدرّجات مليئة وكان الجميع يغنّي".

وأضاف: "لذا كان من الرائع استعادة هذا الشعور. افتقدنا لذلك لفترة طويلة".

ويصل نوريس إلى سيلفرستون منتشيًا بمنصّة تتويجه في جائزة النمسا الكبرى قبل أسبوعين.

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