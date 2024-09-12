نوريس: لن يتعين على بياستري أن يُهديني الانتصارات

قال لاندو نوريس سائق مكلارين أنه لن يتعين على زميله أوسكار بياستري أن يضحّي بالانتصارات من أجل دعمه في معركة اللقب.

أعلنت مكلارين أنها ستدعم نوريس في سعيه للإطاحة بماكس فيرستابن وغلق فارق الـ 62 نقطة في ترتيب السائقين، وذلك في ظل التراجع الذي يشهده أداء ريد بُل والذي يمنح البريطاني فرصة واقعية لحصد اللقب مع بقاء 8 سباقات حتى نهاية الموسم.

لكن مكلارين كانت لحد الآن تتعامل بمساواة في دعمها لسائقيها ومنحت بياستري فرصة عادلة للتسابق في مواجهة نوريس، وما هو ما أدى إلى انتزاع الأسترالي للصدارة من نوريس مع حركة تجاوز رائعة في اللفة من الأولى من سباق مونزا.

ونتيجة لذلك، تراجع نوريس إى المركز الثالث خلف الفائز النهائي شارل لوكلير، وهو ما جعل مكلارين تعيد التفكير في إبقاء ما أطلقت عليه "قوانين البابايا" وترك سائقيها يتنافسان فيما بينهما. حيث سمح الفريق لاحقًا لبياستري بالبقاء أمام نوريس بينما أكملا سباق مونزا في المركزين الثاني والثالث.

وقد أكدت مكلارين اليوم الخميس في باكو أنها ستوجه كامل دعمها لنوريس من الآن وصاعدًا إذا ما برز موقف آخر مشابه، ولكن وفقًا لنوريس، فإن ذلك لا يعني بأن بياستري سيضطرّ للتخلي عن الانتصارات.

إذ وعند سؤاله إذا ما يتوقع أن يتركه بياستري يمر بسهولة نحو صدارة السباقات، قال نوريس: "لا. بوجه عام سيكون ذلك من أجل مراكز أقل، ولكن إذا ما نافس على الفوز ويستحقه، فعندها يستحق هذا الانتصار".

ومع وجود 62 نقطة تفصله عن فيرستابن، فقد اعترف نوريس بأن حصوله على الأولوية للمراكز الأقل فقط قد يكلفه اللقب بحلول السباق الأخير في أبوظبي بفارق نقاط قليلة، لكنه أصرّ على رغبته بأن يفوز باللقب عن استحقاق وليس بأي ثمن.

حيث قال عند سؤاله عن شعوره إذا خسر اللقب بفارق بضع نقاط فقط: "سيكن ذلك مؤلمًا بالتأكيد، لكنني هنا لأسابق كذلك. ولا أريد أن يتم إهدائي البطولة. سيكون من الرائع أن أحرز اللقب بالتأكيد، لكن لا أعتقد بأنك ستشعر بالفخر به على المدى الطويل".

وأكمل: "هذا شيء لا أريده، ليس تلك الطريقة التي أريد أن أحرز اللقب بها. أريد أن أفوز عبر منافسة ماكسن عبر هزيمة ماكس وهزيمة منافسيّ وإثبات أنني الأفضل على المسار".