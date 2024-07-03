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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة النمسا الكبرى

نوريس: "لن أغيّر" ما قمتُ به في الحادثة مع فيرستابن في النمسا

بعد مراجعة الحادثة مع ماكس فيرستابن سائق ريد بُل في سباق جائزة النمسا الكبرى للفورمولا واحد، أكد لاندو نوريس سائق مكلارين أنه لم يكن ليقوم بأي شيء مختلف.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين

Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, battle for the lead

الصورة من قبل: Andy Hone / Motorsport Images

قال نوريس أنه لم يكن ليغير شيئاً مما قام به في النمسا، رغم أن الحادثة أدت لانسحابه من السباق.

ودخل البريطاني في معركة مشتعلة مع الهولندي بطل العالم، على صدارة السباق، لكن السائقين تعرضا لحادثة من ارتطامين اثنين أدت لانثقاب إطارَيهما.

ورغم أن فيرستابن عاد للسباق لينهيه خامساً (رغم عقوبة 10 ثوانٍ لتسببه بالحادثة)، إلا أن نوريس اضطر للانسحاب لأن الضرر كان كبيراً في سيارته.

لكن، وضمن لقاء في برنامج "Chris Moyles" كشف نوريس أنه يشعر بأنه قام بالأمر الصحيح وليس نادماً حيال ما حصل في حادثته تلك.

فقال: "راجعتُ كل شيء، وحلّلنا ما حصل. يمكنني القول ’أنني لم أكن لأغير شيئاً مما قمت به’".

وأكمل: "كنت أقاتل، وهذا ما نريده - نريد أن نقاتل!".

وتابع: "لا نريد الشكوى، لا نريد للأمور أن تنتهي كما حصل، من ناحيتي ومن ناحية ماكس. هذه هي الحياة أحياناً".

وأردف: "كنا نتنافس بشدة، كلانا يريد الفوز، وسنقوم بالضغط للحدود القصوى - وربما يضغط أحدنا أكثر من الآخر".

وأضاف: "في الوقت نفسه، أنا متحمس. سنحظى بالمزيد من المعارك سوية، وأنا أتطلع قدماً لذلك".

 

ورغم انقسام آراء الجمهور حيال من يستحق اللوم في الحادثة، أشار نوريس إلى أنه وضمن خضمّ المعركة المشتعلة، من الصعب في بعض الأحيان الحُكم على موقع السيارة بالضبط.

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الصورة من قبل: صور موتورسبورت

فقال: "ذلك صعب. من الصعب للغاية القيام ببعض الأمور حين تكون خلف المقود".

وأكمل: "من السهل القول ’لماذا لم تقم بذلك؟ لماذا قمتَ بذلك؟’ لكنك حين تكون خلف المقود، فإنك تضطر لاتخاذ تلك القرارات…".

واسترسل: "من الصعب جداً أن تكون دقيقاً كما يبدو الحال عبر شاشات التلفزة. بالتالي حين يتعلق الأمر بسنتميترين اثنين، وأمور كذلك، فمن المستحيل الحُكم تماماً على الوضع".

واستكمل: "لكن هذا هو الواقع، وهذه هي المنافسات، ونحن نحبها. نريد خوض السباقات بكل قوة، نريد الفوز".

واختتم: "لكن في الوقت نفسه، نحن مسرورون لأننا قادرون على المنافسة في السباقات، أعتقد أن ذلك أمر جميل لجميع المتابعين".

Watch: What it Takes to be an F1 World Champion - Exclusive Interview with Damon Hill

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