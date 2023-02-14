نوريس "لم يفقد الثقة" بقدرة مكلارين على التفوق مجدداً

لم تنجح مكلارين بالاستفادة من تغيير القوانين التقنية لموسم 2022 المنصرم بعد أن عانت سيارتها من وزن مرتفع ومشاكل مبكرة في المكابح ومن ثم خسرت معركة التطوير لصالح غريمتها ألبين لتتراجع حتى المركز الخامس ضمن الترتيب العام.

وبالرغم من الشائعات التي لطالما أحاطت بمستقبل البريطاني الذي يربطه عقد مع مكلارين حتى 2025، لكنه أكد على ثقته بالفريق.

فقال: "الوضع حالياً صعب، لأنني شخص تنافسي وأرغب بالفوز".

وأكمل: "بالطبع، تفكر أحياناً فيما يمكنك فعله للتقدم في المراكز. لكن كذلك، أنا مرتاح جداً حالياً. لدي ثقة جيدة بالفريق".

وأردف: "هذا هو الأمر الأهم بالنسبة لي، أن أمنح نفسي الثقة، وكذلك الفريق".

وكانت مكلارين قد صرّحت بأنها تبني نفق هواء جديداً لكن سيارة 2025 ستكون الأولى التي سيتم تصميمها اعتماداً عليه.

وأكد نوريس أنه سيتحلى بالصبر حتى ذلك الحين كي تقدم مكلارين سيارة قادرة على الفوز بالسباقات.

فقال: "إنها فترة طويلة، لكن سنرى كيف سيكون التقدم هذا الموسم وكيف سننهي الموسم".

وأكمل: "أتوقع أنه في 2024 و2025، سنرى بعض التغييرات الكبيرة".

واسترسل: "العام الماضي كان محبطاً للغاية مع القوانين الجديدة وكانت فرصة لنا للتقدم. لكن ذلك لم يحصل".

واستطرد: "بالتأكيد لم أفقد الثقة بالفريق وأنا مسرور جداً بمواصلة العمل معهم في هذه الرحلة على أمل العودة إلى سكة الانتصارات والبطولات".

واختتم: "أمتلك الصبر اللازم. ومن المتوقع أن تكون 2025 هي السنة التي سننافس فيها كما نطمح".