نوريس لم يعد مجرّد "راكب" في موناكو بعد تعافيه من المرض

قال نوريس أنّه لو شعر بلياقته بنسبة 100 بالمئة ولم يرتكب أيّة أخطاء خلال لفّته لتأهّل في مركزٍ أفضل حتّى.

وبحديثه للمرّة الأولى بعد مرضه مؤخّرًا، أوضح نوريس مدى قساوة جائزة إسبانيا الكبرى التي حقّق فيها المركز الثامن.

"كان أسبوعًا طويلًا، لأنّني عانيت كثيرًا من التهاب اللوزتين والحمى وكلّ شيء الأسبوع الماضي" قال نوريس عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن وضعه الصحي.

وأضاف: "بالنسبة للتسابق فقد جعل ذلك الوضع أكثر سوءًا. لكن كان عليّ التسابق، وكنت سعيدًا جدًا بما فعلته".

وأردف: "كان لذلك وقعٌ كبيرٌ عليّ جسديًا، لذا عانيت كثيرًا ليلة الأحد. بذلت كلّ ما في وسعي، ولم أتحدّث إلى أيّ أحدٍ حرفيًا، وأنا أتعافى. بلعومي في حالة أفضل بكثير. يُمكنني الأكل والشرب الآن، وهذه بداية جيّدة بالفعل، لم يكن بوسعي فعل ذلك الأسبوع الماضي".

وأكمل: "لم أنم الأسبوع الماضي مطلقًا، كنت أغفو قليلًا فحسب، ولا يُمكن تجاوز ذلك في غضون أيّام قليلة، بل يتطلّب بعض الوقت".

وشدّد نوريس على أنّه في حال أفضل في موناكو نهاية هذا الأسبوع، لكنّه لم يتعافى بالكامل بعد.

وقال: "أعلم أنّني لست بمستوى 100 بالمئة الآن. يُمكنكم ملاحظة ذلك من خلال مدى احمرار وجهي، ولا أزال أعاني في بعض الجوانب".

وأكمل: "لكنّني في وضع أفضل بكثير، وأنا أكثر ثقة عند دخولي السيارة، أسيطر على الأمور عوضًا عن أكون مجرّد راكب".

ثمّ تابع: "لكنّ الوضع صعب، خاصة هنا في موناكو، تحتاج لأن تكون مُسيطرًا على كلّ شيء وأن تكون في لياقة بنسبة 100 بالمئة".

واختتم بالقول: "عندما أقول أنّني أخسر بعض الأداء، فقد يكون ذلك عُشرًا أو عُشرًا ونصفًا من الثانية. لكنّ ذلك كان ليعني إمكانيّة تأهّلي في مركزٍ أفضل اليوم".