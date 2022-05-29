تذاكر
تسجيل الدخول
Motorsport Network
part of
TV Jobs Watch Shop تذاكر
تحميل تطبيقاتك
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV Jobs Watch Shop تذاكر
السابق / فيتيل: وصف سيارة أستون مارتن بـ "ريد بُل الخضراء" رد فعل "غير منصف" التالي / ألونسو "ليس فخورًا جدًا" بتصفياته بعد حادثه في القسم الثالث
فورمولا 1 / جائزة موناكو الكبرى أخبار عاجلة

نوريس لم يعد مجرّد "راكب" في موناكو بعد تعافيه من المرض

قال لاندو نوريس سائق مكلارين أنّعه لم يعد يشعر كما لو أنّه مجرّد "راكب" في سيارته للفورمولا واحد، وذلك بعد أن تعافى من التهاب اللوزتين في طريقه لتحقيق مركزٍ خامسٍ باهر في تصفيات موناكو.

نوريس لم يعد مجرّد "راكب" في موناكو بعد تعافيه من المرض

قال نوريس أنّه لو شعر بلياقته بنسبة 100 بالمئة ولم يرتكب أيّة أخطاء خلال لفّته لتأهّل في مركزٍ أفضل حتّى.

وبحديثه للمرّة الأولى بعد مرضه مؤخّرًا، أوضح نوريس مدى قساوة جائزة إسبانيا الكبرى التي حقّق فيها المركز الثامن.

"كان أسبوعًا طويلًا، لأنّني عانيت كثيرًا من التهاب اللوزتين والحمى وكلّ شيء الأسبوع الماضي" قال نوريس عندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن وضعه الصحي.

وأضاف: "بالنسبة للتسابق فقد جعل ذلك الوضع أكثر سوءًا. لكن كان عليّ التسابق، وكنت سعيدًا جدًا بما فعلته".

وأردف: "كان لذلك وقعٌ كبيرٌ عليّ جسديًا، لذا عانيت كثيرًا ليلة الأحد. بذلت كلّ ما في وسعي، ولم أتحدّث إلى أيّ أحدٍ حرفيًا، وأنا أتعافى. بلعومي في حالة أفضل بكثير. يُمكنني الأكل والشرب الآن، وهذه بداية جيّدة بالفعل، لم يكن بوسعي فعل ذلك الأسبوع الماضي".

وأكمل: "لم أنم الأسبوع الماضي مطلقًا، كنت أغفو قليلًا فحسب، ولا يُمكن تجاوز ذلك في غضون أيّام قليلة، بل يتطلّب بعض الوقت".

اقرأ أيضاً:

وشدّد نوريس على أنّه في حال أفضل في موناكو نهاية هذا الأسبوع، لكنّه لم يتعافى بالكامل بعد.

وقال: "أعلم أنّني لست بمستوى 100 بالمئة الآن. يُمكنكم ملاحظة ذلك من خلال مدى احمرار وجهي، ولا أزال أعاني في بعض الجوانب".

وأكمل: "لكنّني في وضع أفضل بكثير، وأنا أكثر ثقة عند دخولي السيارة، أسيطر على الأمور عوضًا عن أكون مجرّد راكب".

ثمّ تابع: "لكنّ الوضع صعب، خاصة هنا في موناكو، تحتاج لأن تكون مُسيطرًا على كلّ شيء وأن تكون في لياقة بنسبة 100 بالمئة".

واختتم بالقول: "عندما أقول أنّني أخسر بعض الأداء، فقد يكون ذلك عُشرًا أو عُشرًا ونصفًا من الثانية. لكنّ ذلك كان ليعني إمكانيّة تأهّلي في مركزٍ أفضل اليوم".

المشاركات
التعليقات
فيتيل: وصف سيارة أستون مارتن بـ "ريد بُل الخضراء" رد فعل "غير منصف"
المقال السابق

فيتيل: وصف سيارة أستون مارتن بـ "ريد بُل الخضراء" رد فعل "غير منصف"
المقال التالي

ألونسو "ليس فخورًا جدًا" بتصفياته بعد حادثه في القسم الثالث

ألونسو "ليس فخورًا جدًا" بتصفياته بعد حادثه في القسم الثالث
تحميل التعليقات

أحدث الأخبار

بيريز يستفيد من خطأ فيراري الاستراتيجيّ ليفوز بسباق موناكو الفوضويّ
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريز يستفيد من خطأ فيراري الاستراتيجيّ ليفوز بسباق موناكو الفوضويّ

تغطية مباشرة لسباق جائزة موناكو الكبرى 2022
فورمولا 1 فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة موناكو الكبرى 2022

فيراري تبدل علبة تروس سيارة ساينز بعد حادثته في تصفيات موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري تبدل علبة تروس سيارة ساينز بعد حادثته في تصفيات موناكو

راسل كان "يلعب بالنار" في القسم الثالث من تصفيات موناكو
فورمولا 1 فورمولا 1

راسل كان "يلعب بالنار" في القسم الثالث من تصفيات موناكو

اشترك بخدمتنا الإخبارية
تطبيق موتورسبورت.كوم
السلاسل
شبكة موتورسبورت ش.م.م
اتصل بنا
© 2022 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.