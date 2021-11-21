نوريس لم يتلقّ أيّ تحذيرٍ قبل ثقب إطاره "الخطير" في سباق قطر

أُجبر نوريس على إجراء وقفة إضافيّة مع بقاء ثماني لفّات على النهاية بعد "انفجار" إطاره، ليُنهي السباق كواحدٍ من أربعة سائقين تعرّضوا لثقوب إطارات.

إذ انضمّ إلى فالتيري بوتاس، وجورج راسل، ونيكولاس لاتيفي الذين واجهوا جميعًا ثقوبًا في الإطار الأماميّ الأيسر، لكنّ نوريس كان الوحيد بينهم الذي حقّق النقاط بعبوره خطّ النهاية تاسعًا بالرغم من أنّه كان رابعًا قبل المشكلة.

وبحديثه إلى وسائل الإعلام المكتوبة في قطر بعد السباق، قال نوريس أنّه في حين أنّه سمع بمشاكل الآخرين، فإنّه لم يتوقّع أن ينفجر الإطار، خاصة إطارات "هارد" التي كان عليها.

وقال البريطاني: "لم نكن قد أكملنا الكثير من اللفّات في تلك الفترة أصلًا، ربّما 20 لفّة، وكان من المفترض أن يدوم الإطار لأكثر من 20 لفّة".

وأردف: "تُحاول الاعتناء بالإطارات على كلّ حلبة، لأنّها تهترئ قليلًا ولا تتوقّع أن تُسلم الروح بشكلٍ مفاجئ".

وأضاف: "كان ذلك خطيرًا بالنسبة للكثيرين اليوم. لم يكن من المفترض أن يحدث ذلك".

وقال نوريس أنّه لم يتلقّ أيّ تحذيرٍ بأنّ الثقب وشيك، وأنّ سبب الثقب "واضحٌ، لكن لا يُمكنه قوله".

وعندما سُئل إن كان يعتقد بأنّ على بيريللي تغيير شيء ما في الإطارات لتحذير السائقين حيال الثقوب، قال نوريس: "كلّا، لا يجب أن يحدث ذلك أصلًا. لو كان هناك جدارٌ ما لكان الوضع خطرًا أكثر".

ثمّ تابع: "عليهم جعل الإطارات أفضل. نُجازف كثيرًا في كلّ مرّة، وإن لم نكن قادرين على قيادة سيارة فورمولا واحد حول الحلبة، فما الذي بوسعنا فعله؟".

وكان بوتاس أوّل السائقين الذين تعرّضوا لثقوب، وهو ما وضع حدًا لآماله بتحقيق منصّة التتويج بعد أن أُجبر على إجراء وقفة صيانة. وتراجع الفنلندي خارج مراكز النقاط نتيجة لذلك قبل أن ينسحب في النهاية بسبب الضرر الذي لحق بسيارته.

وقال سائق مرسيدس: "لا أعلم ما حدث حقًا".

وأضاف: "لم يكن هناك أيّ تحذير. لا اهتزازات والوتيرة كانت ثابتة. كان التماسك جيّدًا. وفجأة حدث الثقب".

وأكمل: "اعتقدت بأنّ الرياح ازدادت قوّة في البداية على الخطّ المستقيم الرئيسي لأنّني شعرت بالسيارة تندفع جانبًا. ومن ثمّ وقع الثقب في المنعطف الأوّل ومن الواضح أنّ ذلك حدث في أسوأ نقطة، مباشرة بعد مخرج خطّ الحظائر".