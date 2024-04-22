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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

نوريس: لم تكن هناك أيّة مؤشّرات على أداء مكلارين المفاجئ في الصين

قال لاندو نوريس أنّه لم تكن هناك "أيّة مؤشّرات" على وتيرة مكلارين المفاجئة ضمن سباق جائزة الصين الكبرى للفورمولا 1.

تم التحديث:
لاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: زاك موجر/ صور لات

أحرز نوريس قطب الانطلاق الأوّل للسباق القصير وفي حين أنّه خرج عن المسار قليلًا في الانطلاقة وعانى مع تآكل إطاراته طوال اللفّات الـ 19، فإنّه قدّم أداءً مثيرًا في سباق الأحد الرئيسي.

وساعده في ذلك التوقيت المثالي لسيارة الأمان في منتصف السباق لينتقل حينها إلى إطارات "هارد"، ويحلّ ثانيًا بعد أن تمكّن من التشبّث أمام سيرجيو بيريز سائق ريد بُل ويُحقّق منصّة تتويجه الـ 15 في مسيرته في الفورمولا واحد.

وكانت وتيرة مكلارين مفاجأة سارة كون الفريق توقّع المعاناة في الصين، وذلك بالنظر إلى طغيان المنعطفات البطيئة عليها والتي لا تتناسب مع سيارة "ام.سي.ال38".

وقال نوريس أنّ الفريق لا يزال متفاجئًا مثل الجميع بوتيرته في الصين، حيث لم تكن هناك أيّة مؤشّرات على أنّ أداء الفريق سيكون أفضل بكثيرٍ من المتوقّع.

وقال نوريس: "كنّا أسرع ممّا اعتقدنا. لم نُعانِ كثيرًا في الجوانب التي اعتقدنا بأنّها ستكون صعبة. هذه المنعطفات الأطول، مثل المنعطف الأوّل، دائمًا ما مثّلت نقطة ضعفنا. وكان جزء من المنعطف الأوّل أفضل ممّا توقّعنا على الأرجح. لا نزال نتعلّم الكثير حول السيارة وكان الأسفلت غريبًا، ربّما صبّ ذلك في مصلحتنا".

وأردف: "لسنا بصدد الكذب. نقدّم رأينا الصادق حول الموقع الذي نتوقّع أن نكون فيه. أعتقد بأنّنا إن كنّا سندخل عطلة نهاية أسبوع ونعلم أنّنا سنكون أقوياء فيها، فسنقول ذلك".

وأكمل: "لكنّنا كنّا خلف ريد بُل وفيراري، لذا لا سبب يدعونا فجأة للاعتقاد بأنّنا يجب أن نكون في الأمام. لم تكن هناك أيّة مؤشّرات على هكذا سباقٍ مدهشٍ اليوم".

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