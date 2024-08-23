نوريس: "لم أقدم مستوى يليق ببطل عالم"
اعترف لاندو نوريس سائق مكلارين أنه لم يقدم بعد مستوى يليق ببطل عالم، تعقيباً على أدائه في موسم 2024 الجاري للفورمولا واحد.
لاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: اليستر ستالي / صور لات
شكّل هذا الموسم نقطة تحول كبيرة لفريق مكلارين الذي يواصل تقديم التحديثات ورفع المستوى بشكل ثابت منذ الموسم الماضي.
وبعد حزمة التحديثات الأخيرة، بدا وكأن سيارة مكلارين باتت الأسرع حالياً، حيث فاز كلا سائقاها بسباقٍ لكل منهما حتى الآن.
ومع عدم عمل تحديثات ريد بُل وفق المتوقع، فإن مكلارين ونوريس كذلك، يمتلكان حظوظاً فعلية للمنافسة على اللقب.
لكنّ انطلاقات نوريس تشكّل إحدى نقاط ضعفه، حيث خسر الكثير من المراكز في بداية السباقات، وهذا ما كان يؤدي لخسارة نقاط ثمينة.
ومن المعروف أن نوريس ينتقد نفسه علناً، وهذا ما فعله حين أشار لأخطائه، مؤكداً أنه لم يقدم المستوى الثابت الذي يحتاجه للتفوق على فيرستابن في معركة اللقب.
فقال على هامش جولة هولندا: "بعد انتهاء النصف الأول للموسم، أعتقد أنني لم أقدم المستوى الذي يليق ببطل عالم. هذا هو الوضع ببساطة".
وأكمل: "كنت أقدم مستوى جيداً في بعض السباقات، لكنني واجهت بعض المشاكل هنا وهناك أثّر عليّ، ولا يمكن تحمّل تكرارها مجدداً".
وتابع: "لكنني أعلم أنني لست ضمن المستوى الذي يجب أن أكون عليه، أنا لست مسروراً من ذلك، لأنني شغوف حيال هدفي وأريد الفوز".
واسترسل: "نحن نعمل بجدّ ونقدم أفضل ما بوسعنا بعيداً عن الأخطاء ونحاول الفوز. كرياضي، لن أكون مسروراً إن لم أنجح بتحقيق ذلك".
واختتم: "لهذا أنا لست مسروراً من بعض ما جرى خلال الموسم، وأعمل بشكل جاد لتحسين ذلك".
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