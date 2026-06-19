انطلق سائق مكلارين من المركز الرابع، لكنه تراجع بفارق كبير عن أصحاب المراكز الثلاثة الأولى خلال اللفات الافتتاحية، قبل أن يعود إلى دائرة المنافسة على منصة التتويج في المراحل الأخيرة من السباق.

وقضى لاندو نوريس معظم السباق خلف جورج راسل وأندريا كيمي أنتونيللي مباشرة، خصوصًا خلال الفترات التي كان فيها سائقا مرسيدس منخرطين في صراع قوي بينهما. وبعد انسحاب أنتونيللي بسبب مشكلة في الموثوقية قرب نهاية السباق، تقدم نوريس إلى مركز منصة التتويج.

وبعد سلسلة من الانسحابات بسبب مشاكل الموثوقية، تمكن نوريس من إنهاء سباق للمرة الأولى منذ جائزة ميامي الكبرى.

ورغم أن البقاء قريبًا جدًا من ثنائي مرسيدس منحه الكثير من الثقة والمعنويات، فإن السائق البريطاني يدرك أن الخطوة التالية تتمثل في الوصول إلى مرحلة يستطيع فيها منافستهما مباشرة على الحلبة.

وعندما سُئل عن مقدار الثقة التي منحها هذا الصعود إلى منصة التتويج للفريق، أجاب نوريس قائلًا: "في الواقع، الكثير. لم أتوقع النتيجة بهذا الشكل، وقد فوجئت قليلًا".

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وأضاف: "رغم أنني لم أكن أنافس مرسيدس بشكل مباشر، فإنني كنت قريبًا منهم دائمًا. لم أكن متأخرًا عنهم كثيرًا على الإطلاق، ولم أتوقع أن أكون قريبًا منهم إلى هذا الحد طوال السباق، خصوصًا بعد الفترة الأولى، إذ أعتقد أن جورج كان متقدمًا بحوالي 12 ثانية".

وأردف: "لذلك أعتقد أنها إشارة جيدة إلى أننا نجحنا بطريقة ما في قلب الوضع لصالحنا وأجرينا توقفاتنا في منصة الصيانة في التوقيت المناسب، ولهذا أنا سعيد جدًا بهذا السباق. أعتقد أنه كان واضحًا جدًا خلال السباق مقدار ما كنت مضطرًا لدفع السيارة إلى أقصى حدودها مقارنة بهم. وكان من الواضح أن إطاراتي كانت تتآكل أكثر بكثير في اللفات الأخيرة قبل التوقف".

وتابع: "لكن البقاء قريبًا منهم إلى هذا الحد على الحلبة يُظهر أن الخطوات التي نتخذها من ناحية التطوير تسير في الاتجاه الصحيح. كان السباق أفضل مما توقعت. بالتأكيد لم أكن أتوقع الصعود إلى منصة التتويج، لذلك من الرائع أن أعود إليها مجددًا".

واختتم: "لقد مر وقت طويل منذ آخر مرة شاهدت فيها العلم المرقط، لذلك من الرائع أن أكون على منصة التتويج وأن أتمكن من إعادة الابتسامة إلى وجوه أفراد الفريق".