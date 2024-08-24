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فورمولا 1 جائزة هولندا الكبرى

نوريس: لقد تمكنا من ماكس اليوم والفوز سيكون صعبًا في عقر داره

أبدى لاندو نوريس سعادته بإحراز البول بوزيشن في هولندا على أرض ماكس فيرستابن.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ولاندو نوريس، مكلارين

ماكس فيرستابن، ريد بُل ولاندو نوريس، مكلارين

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

سجل لاندو نوريس أسرع زمن في تصفيات جائزة هولندا الكبرى بعد منافسة مع البطل المحلي ماكس فيرستابن الذي اكتفى بالتأهّل في المركز الثاني.

أخفق فيرستابن في تكرار نتيجته في النسخ الثلاث الماضية من جائزة هولندا حيث أحرز البول بوزيشن، وذلك بعد تراجع وتيرة سيارته ريد بُل بعض الشيء خلف مكلارين العائدة بقوة.

وقد عبّر نوريس عن سعادته بأداء السيارة ولا سيما بعد التحديثات التي جلبها الفريق على حلبة زاندفورت.

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حيث صرّح عقب حصة التصفيات قائلًا: "ياله من يوم رائع. من الجيد العودة وبدء النصف الثاني من الموسم مع إحراز البول بوزيشن. كانت لفة مدهشة في التصفيات".

وأضاف: "سارت التصفيات على نحوٍ سلس للغاية، وتمكنا من القيام بلفات جيدة، ولا سيما في المحاولة الأخيرة. كما قام الفريق بعمل رائع للغاية وأنا سعيد جدًا".

وتابع: "لقد شعرت بالراحة على المسار والشعور على السيارة كان رائعًا. جلبنا بعض التحديثات وكل شيء عمل على نحو جيد للغاية".

وأكمل: "أنا متحمس لسباق الغد، وأثق بأنه سيكون صعبًا. ماكس كان سريعًا طوال نهاية الأسبوع. أعلم أننا تمكنا منه اليوم، لكنه ما يزال سينطلق من المركز الثاني وسينافس بقوة، ولا سيما في سباق موطنه".

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