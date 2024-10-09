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نوريس: لقد انتصرت في معركتي أمام فيرستابن في النمسا رغم عدم فوزي بالسباق

بعد أن وصف بطل العالم السابق نايجل مانسل مقاربة نوريس في مواجهة فيرستابن في النمسا "بالخاطئة"، أصرّ سائق مكلارين على أنه "انتصر" في الواقع ضمن معركته حينها مع سائق ريد بُل.

لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

صرّح لاندو نوريس سائق مكلارين بأنه يشعر وكأنه "انتصر" على ماكس فيرستابن ضمن معركتهما في جائزة النمسا الكبرى بالرغم من عدم فوزه بالسباق.

على الرغم من بداية موسم 2024 التي أشارت إلى أن ريد بُل وفيرستابن سيهيمنان من جديد على موسم آخر، عادت مكلارين ونوريس بقوة لقلب الموازين.

حيث انتزعت مكلارين صدارة ترتيب الصانعين من ريد بُل، بينما يسعى نوريس لغلق فارق 52 نقطة خلف فيرستابن ضمن ترتيب السائقين.

وقد جمعت هذا الثنائي عدة معارك على المسار في هذا الموسم، من بين أبرزها كانت تلك التي شهدت احتكاكهما بينما كان ينافسان على الصدارة في النمسا.

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وحينها رأى مانسل أن مواطنه الشاب اقترف خطأ فادحًا، حيث قال: "لاندو ارتكب خطأ في النمسا عندما حاول تجاوز فيرستابن من الجهة الخارجية. لا يمكنك أن تتجاوز بطل عالم لعدة مرات من الجهة الخارجية. لو لم يقدم على ذلك، لكان فاز لاندو بالسباق وكان لقترب أكثر بـ 25 نقطة من فيرستابن".

مع ذلك، لا يرى نوريس ما حدث من هذا الجانب السلبي، حيث قال: "ماكس هو على الأرجح أصعب سائق قد تواجهه في البطولة الآن".

وأضاف: "لم تسر الأمور في صالحي في النمسا، وبالرغم من أنني لم أفز بالسباق، لكنني أشعر بأنني انتصرت في مواجهة فيرستابن".

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