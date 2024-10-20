نوريس: لفّة قطب الانطلاق الأوّل في أوستن "الأفضل في مسيرتي"

يعتقد نوريس أنّ لفّة قطب الانطلاق الأوّل التي حقّقها كانت "الأفضل في مسيرته" بعد أن تفوّق على ماكس فيرستابن في تصفيات أوستن نتيجة حادث جورج راسل.

كان نوريس متأخّرًا بحوالي ثلاثة أعشارٍ من الثانية عن زمن فيرستابن في القسم الثاني، ولم يبدُ أنّ هناك الكثير من السائقين الذين يُمثّلون تهديدًا كبيرًا لصدارة الهولندي على مدار اللفّة الواحدة.

لكنّ نوريس حصل على أفضليّة 0.031 ثانية مع نهاية اللفّات الأولى في القسم الثالث، واعترف البريطاني بأنّه كان ليُعاني لتحسين زمنه.

وضمن نوريس قطب الانطلاق الأوّل بعد تعرّض راسل لحادث في المنعطف الـ 18، وهو ما تسبّب في رفع العلم الأحمر وحرمان فيرستابن وبقيّة السائقين من إكمال محاولاتهم الأخيرة.

وقال نوريس حول لفّته عبر اللاسلكي: "رائعة"، وقال لاحقًا أنّه كان ليُواجه صعوبة في تكرار تلك اللفّة لو حصل على فرصة أخرى.

وقال في هذا الصدد: "إنّها الأفضل في مسيرتي على الأرجح. كانت لفّة رائعة حقًا".

وأردف: "وضعت المعيار عاليًا نوعًا ما، لأنّني كنت أقول في لفّتي الثانية: يا شباب، لا أعتقد بأنّ بوسعي تحسين زمني".

وأكمل: "استخرجت كلّ شيء من السيارة. غيّرنا قدرًا كبيرًا من الإعدادات بين السباق القصير والتجارب التأهيليّة اليوم، وبالتأكيد حقّقنا خطوة إلى الأمام".

ثمّ تابع: "لكنّني كنت لا أزال أعاني كثيرًا، لذا علمت أنّه عليّ المجازفة أكثر قليلًا. وكانت اللفّة مثاليّة، لكنّها ليست لفّة بوسعي تكرارها".

وواصل شرحه بالقول: "لذا أنا سعيدٌ جدًا، لأنّني لم أكن أتوقّع التواجد هنا اليوم".

وقال نوريس أنّ مكلارين كانت متأخّرة في المقاطع عالية السرعة بالمقارنة مع ريد بُل، وذلك سبب الفارق بينه وبين فيرستابن في المقطع الأوّل.

من جانبه اتّفاق أندريا ستيلا مدير فريق مكلارين مع نوريس حول صعوبة تحسين ذلك الزمن، مُشيرًا إلى أنّ مكلارين أجرت الكثير من التحسينات في الإعدادات بعد السباق القصير، ويأمل أن تُعاني سيارة "ام.سي.ال38" بقدرٍ أقلّ من تآكل الإطارات في سباق الأحد الرئيسي.