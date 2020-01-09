نوريس لديه "قائمة قوية" من الجوانب التي يحتاج تحسينها لموسم 2020

شهد موسم نوريس الأوّل تأديات قوية في البحرين والنمسا، حيث تصدّر مجموعة الوسط بحلوله في المركز السادس، لكنّ الحظ العاثر لاحقه في نهاية المطاف ليُكمل موسم 2019 بفارق 47 نقطة عن زميله كارلوس ساينز الذي حلّ سادسًا في الترتيب العام بينما اكتفى نوريس بالمركز الـ 11.

ووفقًا لنوريس، فإنّ الجوانب التي تحتاج إلى تحسين لديه تتمثّل في قيادته وتعلّم المزيد عن سيارة مكلارين، والتي يعتقد البريطاني بأنّ ساينز استفاد منها لصالحه في 2019.

"أعتقد بأنّ هنالك بضعة أمور عامة تتكرر في بعض عُطل نهاية الأسبوع، ولا سيّما في التصفيات حيث يجد كارلوس أزمنة سريعة ويتأقلم على نحوٍ جيّد مع ظروف المسار وكلّ هذه الأمور" قال نوريس لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "أحد أكبر الجوانب التي سأعمل عليها خلال العطلة الشتوية هو معرفتي بالسيارة، وكيفية عملها، وليس فقط مجرّد كيفية قيادتها بشكل أسرع حول المنعطفات أو الكبح المتأخّر وهذه الأمور. أحتاج لدراية أكبر بالإعدادات وكلّ الجوانب المشابهة، وكيف يُمكن أن أتحسّن أكثر وتعمل السيارة على نحوٍ أفضل معي وأعمل أنا على نحٍو أفضل على متنها".

وتابع: "هنالك بعض الأمور في أسلوب القيادة كذلك والتي أعلم أنّني بحاجة لتحسينها، إذ أنّها ذات الأمور المتشابهة في كلّ نهاية أسبوع، حيث أتحسّن خطوة بخطوة فيها ولكن ليس بالقدر الكافي. لذا أريد العمل على ذلك من أجل أن أتمكّن في الموسم المُقبل من وضع الأمور في نصابها من جديد. أن يكون بوسعي استخدام هذه الأساليب والتقنيات في منعطفات وحلبات مختلفة. بعض هذه الأمور متكررة، وبعضها يتمحور فقط حول مزيد من المعرفة. أعتقد بأنّ لديّ قائمة قوية لما أحتاج العمل عليه".

وقد أحاطت مجموعة جديدة من الأشخاص بنوريس بعد قدومه إلى الفورمولا واحد إثر مركز الوصافة الذي أحرزه في الفورمولا 2، حيث قال بأنّ الموسم المتقلّب الذي خاضه في 2019 قد ساهم في تقريب الفريق وساعد في تعزيز عملية التعلّم بالتوجّه إلى الموسم المُقبل.

"أنا سعيد بالتقدّم الذي أحرزته وحققناه سويًا مع مهندسيّ والفريق الذي أعمل معه، إذ أعتقد بأنّ ذلك وضعنا في موقع أفضل بكثير للموسم المُقبل" قال نوريس.

واختتم: "الفورمولا واحد ليست مجرّد لُعبة لمن يقود على النحوٍ الأفضل، حيث أنّ هنالك حزمة كاملة تحتاجها لبلوغ النجاح، إذ يتمحور الأمر أحيانًا حول التركيز على كلّ هذه الجوانب المختلفة".