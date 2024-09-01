جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة إيطاليا الكبرى

نوريس لا يعلم ما كان يجب أن يفعله بشكل مختلف ليفوز في مونزا

قال لاندو نوريس أنه لا يعرف ما الذي كان ينبغي أن يفعله على نحوٍ مختلف كي يحرز الفوز بسباق مونزا.

لاندو نوريس، مكلارين وكارلوس ساينز الإبن، فيراري

لاندو نوريس، مكلارين وكارلوس ساينز الإبن، فيراري

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

لم يتمكن لاندو نوريس – الذي انطلق من المركز الأول – من الحفاظ على صدارته ليخسر في اللفة الأولى لصالح زميله أوسكار بياستري.

وخسر نوريس الزخم بعد ذلك وتراجع خلف شارل لوكلير سائق فيراري الذي تمكن عبر استراتيجية محكمة من إحراز الفوز على أرض الصانع الإيطالي، بينما اكتفى نوريس بالمركز الثالث خلف زميله.

وتعليقًا على هذه النتيجة، قال نوريس عقب السباق: "لقد فاجئني أوسكار عندما تجاوزني. لقد قام بعمل جيد واستحق المركز بحق".

اقرأ أيضاً:

وأضاف: "بالنسبة لي، لا أعلم ما كان يجب أن أفعله بشكل مختلف. لو كنت كبحت متأخرًا بمتر واحد، ربما كنت لأصطدم به".

وتابع: "هذا أمر نتحتاج للنظر فيه بالتأكيد، لكن فيراري خاضت سباقًا أفضل بكثير، ولا سيما شارل".

هذا ويرى نوريس أن استراتيجية التوقف الواحد من فيراري هي التي ساعدت لوكلير على الفوز في مونزا، موضحًا بأن مكلارين درست اعتماد هذه الاستراتيجية كذلك، لكنها لم تتمكن من المضي قدمًا بها بسبب مستويات تآكل الإطارات.

حيث قال: "فكرنا بالفعل في استراتيجية التوقف الواحد لكامل السباق، لكن ذلك لم يكن ممكنًا بالنظر إلى تآكل الإطارات الذي اختبرناه. لذلك نعم، كان سباقًا صعبًا، وكنا نتوقع ذلك".

وأكمل: "نشعر بخيبة أمل بالطبع، لكن فيراري قامت بعمل أفضل وكانت لديهم السيارة الأفضل اليوم. أرفع القبعة لهم".

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق ماغنوسن يتّجه لتلقي عقوبة الحرمان من المشاركة في أذربيجان بعد حادثه في مونزا

أبرز التعليقات

لاندو نوريس
More from
لاندو نوريس
براون يُدلي برأيه حول تجاوز بياستري "العدائي" لزميله نوريس في سباق مونزا

براون يُدلي برأيه حول تجاوز بياستري "العدائي" لزميله نوريس في سباق مونزا

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
براون يُدلي برأيه حول تجاوز بياستري "العدائي" لزميله نوريس في سباق مونزا
فيراري تجترح المعجزات في مونزا مع فوز لوكلير أمام التيفوزي وثنائي مكلارين

فيراري تجترح المعجزات في مونزا مع فوز لوكلير أمام التيفوزي وثنائي مكلارين

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
فيراري تجترح المعجزات في مونزا مع فوز لوكلير أمام التيفوزي وثنائي مكلارين
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
مكلارين
More from
مكلارين
وولف: ريد بُل خاضت أحد أصعب سباقاتها في المواسم الأخيرة ومكلارين المرشّحة للقب

وولف: ريد بُل خاضت أحد أصعب سباقاتها في المواسم الأخيرة ومكلارين المرشّحة للقب

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
وولف: ريد بُل خاضت أحد أصعب سباقاتها في المواسم الأخيرة ومكلارين المرشّحة للقب
بياستري حول تقديم المساعدة إلى نوريس: ما زال ذلك مبكّراً

بياستري حول تقديم المساعدة إلى نوريس: ما زال ذلك مبكّراً

فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
بياستري حول تقديم المساعدة إلى نوريس: ما زال ذلك مبكّراً
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

وولف: حان الوقت لاتّخاذ مكلارين لقرارٍ صعب بشأن أوامر الفريق

وولف: حان الوقت لاتّخاذ مكلارين لقرارٍ صعب بشأن أوامر الفريق

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
وولف: حان الوقت لاتّخاذ مكلارين لقرارٍ صعب بشأن أوامر الفريق
فاسور بعد الفوز في مونزا: حوّلنا نقطة ضعفنا إلى أفضلية

فاسور بعد الفوز في مونزا: حوّلنا نقطة ضعفنا إلى أفضلية

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
فاسور بعد الفوز في مونزا: حوّلنا نقطة ضعفنا إلى أفضلية
وولف: ريد بُل خاضت أحد أصعب سباقاتها في المواسم الأخيرة ومكلارين المرشّحة للقب

وولف: ريد بُل خاضت أحد أصعب سباقاتها في المواسم الأخيرة ومكلارين المرشّحة للقب

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
وولف: ريد بُل خاضت أحد أصعب سباقاتها في المواسم الأخيرة ومكلارين المرشّحة للقب
فيرستابن: لقد تحولت السيارة إلى "وحش" غير مروّض

فيرستابن: لقد تحولت السيارة إلى "وحش" غير مروّض

F1 فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
فيرستابن: لقد تحولت السيارة إلى "وحش" غير مروّض

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط