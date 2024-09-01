نوريس لا يعلم ما كان يجب أن يفعله بشكل مختلف ليفوز في مونزا

لم يتمكن لاندو نوريس – الذي انطلق من المركز الأول – من الحفاظ على صدارته ليخسر في اللفة الأولى لصالح زميله أوسكار بياستري.

وخسر نوريس الزخم بعد ذلك وتراجع خلف شارل لوكلير سائق فيراري الذي تمكن عبر استراتيجية محكمة من إحراز الفوز على أرض الصانع الإيطالي، بينما اكتفى نوريس بالمركز الثالث خلف زميله.

وتعليقًا على هذه النتيجة، قال نوريس عقب السباق: "لقد فاجئني أوسكار عندما تجاوزني. لقد قام بعمل جيد واستحق المركز بحق".

وأضاف: "بالنسبة لي، لا أعلم ما كان يجب أن أفعله بشكل مختلف. لو كنت كبحت متأخرًا بمتر واحد، ربما كنت لأصطدم به".

وتابع: "هذا أمر نتحتاج للنظر فيه بالتأكيد، لكن فيراري خاضت سباقًا أفضل بكثير، ولا سيما شارل".

هذا ويرى نوريس أن استراتيجية التوقف الواحد من فيراري هي التي ساعدت لوكلير على الفوز في مونزا، موضحًا بأن مكلارين درست اعتماد هذه الاستراتيجية كذلك، لكنها لم تتمكن من المضي قدمًا بها بسبب مستويات تآكل الإطارات.

حيث قال: "فكرنا بالفعل في استراتيجية التوقف الواحد لكامل السباق، لكن ذلك لم يكن ممكنًا بالنظر إلى تآكل الإطارات الذي اختبرناه. لذلك نعم، كان سباقًا صعبًا، وكنا نتوقع ذلك".

وأكمل: "نشعر بخيبة أمل بالطبع، لكن فيراري قامت بعمل أفضل وكانت لديهم السيارة الأفضل اليوم. أرفع القبعة لهم".