نوريس "لا يعلم سبب" الانتقال إلى إطارات هارد في القسم الأخير من سباق بريطانيا

حقق البريطاني الشاب أفضل نتيجة له في سباق موطنه بالمركز الثاني، رغم أنه انتزع الصدارة لبضع لفات من ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الذي أحرز الفوز في النهاية.

وخلال فترة سيارة الأمان التي تسبب بها توقف سيارة هاس التي يقودها كيفن ماغنوسن، دخل نوريس إلى منصة الصيانة ليتم وضع إطارات هارد لسيارته، بينما انتقل فيرستابن ولويس هاميلتون الذي كان بالمركز الثالث، إلى إطارات سوفت.

وكان ذلك يعني نظرياً أن نوريس على إطارات أبطأ من هاميلتون خلفه، لكنه تمكن من صدّ هجمات بطل العالم سبع مرات ليحقق أول منصة تتويج له منذ جائزة إيميليا رومانيا العام الماضي.

حيث قال بعد السباق: "لقد كان سباقاً جنونياً. أود توجيه الشكر الكبير لكامل الفريق. لقد قاموا بعمل رائع".

وأكمل: "لم يكن أيّ من هذا ممكناً لولا العمل الجاد والكبير من قبلهم، ذلك رائع حقاً. من الجنوني خوض مثل هذه المنافسة".

وأردف: "لقد وضعوني على إطارات هارد. لا أعلم لماذا لكن لقد كانت معركة رائعة مع لويس، نجحت بإبقائه خلفي".

وتابع: "ارتكبت عدة أخطاء ربما، لكنني قمت بكل ما بوسعي. حاولت منافسة ماكس قدر المستطاع".

وتعقيباً على استراتيجية الإطارات، أكد نوريس أنه شعر بأن إطارات سوفت "الأكثر منطقية" لكن لا مشكلة طالما أنه حقق المركز الثاني.

بالمقابل، أوضح بأن زميله أوسكار بياستري استحق المركز الثالث على عمله الرائع طوال الجولة.

فقال: "نعم، أعتقد بأنهم أرادوا امتحان قدراتي! ربما زاك (براون) كان وراء ذلك فهو يقول مثل هذه الأمور على الدوام".

وأكمل: "لقد أردت إطارات سوفت. شعرت بأنها أكثر منطقية خاصة مع سيارة الأمان. لكن لا يهم، أنا بالمركز الثاني وذلك جيد".

واختتم: "لقد كان سباقاً رائعاً. الشكر الكبير للجميع ولكامل الجمهور هنا على دعمهم، وكذلك الشكر إلى مكلارين. بصراحة، أعتقد أننا كنا نستحق المركزين الثاني والثالث. قام أوسكار بعمل رائع طول الجولة وكان يجب أن يتواجد بالمركز الثالث لولا سيارة الأمان".