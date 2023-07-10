نوريس "لا يعلم سبب" الانتقال إلى إطارات هارد في القسم الأخير من سباق بريطانيا
قال لاندو نوريس أنه "لا يعلم سبب" قرار فريقه مكلارين بالانتقال إلى إطارات هارد في القسم الأخير من سباق جائزة بريطانيا الكبرى للفورمولا واحد، لكنه "لا يهتم" طالما أنه حقق المركز الثاني.
حقق البريطاني الشاب أفضل نتيجة له في سباق موطنه بالمركز الثاني، رغم أنه انتزع الصدارة لبضع لفات من ماكس فيرستابن سائق ريد بُل الذي أحرز الفوز في النهاية.
وخلال فترة سيارة الأمان التي تسبب بها توقف سيارة هاس التي يقودها كيفن ماغنوسن، دخل نوريس إلى منصة الصيانة ليتم وضع إطارات هارد لسيارته، بينما انتقل فيرستابن ولويس هاميلتون الذي كان بالمركز الثالث، إلى إطارات سوفت.
وكان ذلك يعني نظرياً أن نوريس على إطارات أبطأ من هاميلتون خلفه، لكنه تمكن من صدّ هجمات بطل العالم سبع مرات ليحقق أول منصة تتويج له منذ جائزة إيميليا رومانيا العام الماضي.
حيث قال بعد السباق: "لقد كان سباقاً جنونياً. أود توجيه الشكر الكبير لكامل الفريق. لقد قاموا بعمل رائع".
وأكمل: "لم يكن أيّ من هذا ممكناً لولا العمل الجاد والكبير من قبلهم، ذلك رائع حقاً. من الجنوني خوض مثل هذه المنافسة".
وأردف: "لقد وضعوني على إطارات هارد. لا أعلم لماذا لكن لقد كانت معركة رائعة مع لويس، نجحت بإبقائه خلفي".
وتابع: "ارتكبت عدة أخطاء ربما، لكنني قمت بكل ما بوسعي. حاولت منافسة ماكس قدر المستطاع".
وتعقيباً على استراتيجية الإطارات، أكد نوريس أنه شعر بأن إطارات سوفت "الأكثر منطقية" لكن لا مشكلة طالما أنه حقق المركز الثاني.
بالمقابل، أوضح بأن زميله أوسكار بياستري استحق المركز الثالث على عمله الرائع طوال الجولة.
فقال: "نعم، أعتقد بأنهم أرادوا امتحان قدراتي! ربما زاك (براون) كان وراء ذلك فهو يقول مثل هذه الأمور على الدوام".
وأكمل: "لقد أردت إطارات سوفت. شعرت بأنها أكثر منطقية خاصة مع سيارة الأمان. لكن لا يهم، أنا بالمركز الثاني وذلك جيد".
واختتم: "لقد كان سباقاً رائعاً. الشكر الكبير للجميع ولكامل الجمهور هنا على دعمهم، وكذلك الشكر إلى مكلارين. بصراحة، أعتقد أننا كنا نستحق المركزين الثاني والثالث. قام أوسكار بعمل رائع طول الجولة وكان يجب أن يتواجد بالمركز الثالث لولا سيارة الأمان".
نوريس: "من الجنوني" التواجد خلف ريد بُل بفارق عُشري ثانية فقط في تصفيات بريطانيا
نوريس: "من الجنوني" التواجد خلف ريد بُل بفارق عُشري ثانية فقط في تصفيات بريطانيا نوريس: "من الجنوني" التواجد خلف ريد بُل بفارق عُشري ثانية فقط في تصفيات بريطانيا
نوريس: صعوبة الرؤية في المطر باتت الآن إحدى أهم مسائل السلامة
نوريس: صعوبة الرؤية في المطر باتت الآن إحدى أهم مسائل السلامة نوريس: صعوبة الرؤية في المطر باتت الآن إحدى أهم مسائل السلامة
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
فيرستابن يتفوق على سائقَي مكلارين المتألقَين في تصفيات بريطانيا الحماسية
فيرستابن يتفوق على سائقَي مكلارين المتألقَين في تصفيات بريطانيا الحماسية فيرستابن يتفوق على سائقَي مكلارين المتألقَين في تصفيات بريطانيا الحماسية
نوريس: العقوبة في سباق كندا "غير منطقية بالنسبة لي"
نوريس: العقوبة في سباق كندا "غير منطقية بالنسبة لي" نوريس: العقوبة في سباق كندا "غير منطقية بالنسبة لي"
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة
أحدث الأخبار
فيراري تشرح سبب معاناتها في سباق بريطانيا على حلبة سيلفرستون
فيراري تشرح سبب معاناتها في سباق بريطانيا على حلبة سيلفرستون فيراري تشرح سبب معاناتها في سباق بريطانيا على حلبة سيلفرستون
هاميلتون: مكلارين "الصاروخية" كانت أسرع منا بكثير في سباق بريطانيا
هاميلتون: مكلارين "الصاروخية" كانت أسرع منا بكثير في سباق بريطانيا هاميلتون: مكلارين "الصاروخية" كانت أسرع منا بكثير في سباق بريطانيا
نوريس "لا يعلم سبب" الانتقال إلى إطارات هارد في القسم الأخير من سباق بريطانيا
نوريس "لا يعلم سبب" الانتقال إلى إطارات هارد في القسم الأخير من سباق بريطانيا نوريس "لا يعلم سبب" الانتقال إلى إطارات هارد في القسم الأخير من سباق بريطانيا
فيرستابن يحقق الفوز في بريطانيا أمام نوريس وهاميلتون
فيرستابن يحقق الفوز في بريطانيا أمام نوريس وهاميلتون فيرستابن يحقق الفوز في بريطانيا أمام نوريس وهاميلتون
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.