نوريس لا يزال متشبّثًا برأيه المعارض لعقوبته أوستن

حافظ نوريس على موقفه المعارض لقرار المراقبين بمعاقبته حيال تجاوزه فيرستابن خارج المسار في أوستن، قائلًا أنّه لم يعد السائق المهاجم في ذلك السيناريو.

وكانت الواقعة قد أنتجت تلقي البريطاني لعقوبة 5 ثوانٍ لاعتبار أنّه خرج عن المسار وكسب أفضليّة.

وقال نوريس أنّه كان أمام فيرستابن قبل رأس المنعطف، حيث خرج سائق ريد بُل في الأمام، وهو ما أوّله نوريس على أنّ بطل العالم ضغط بقوّة وكسب أفضليّة عبر حفاظه على مركزه خارج المسار.

وقال البريطاني أنّه فعل هو وماكس ما شعر كلٌ منهما بأنّه محقٌ في ذلك الوضع، مضيفًا أنّه لا يفهم قرار المراقبين بتوجيه عقوبة زمنيّة له.

وقال في هذا الصدد: "لم أتحدّث إلى ماكس على الإطلاق لأنّه فعل ما يعتقد بأنّه محقّ وفعلت ما أعتقد بأنّه محق. لا أزال غير متّفقٍ مع ذلك، والفريق كذلك".

وأضاف: "أعتقد بأنّ ما شاهدناه مع جورج راسل وفالتيري بوتاس يتشابه في عدّة جوانب مع واقعتنا، كنت أمام ماكس بالكامل، كنت أمامه بطول سيارة كاملة. لم أعد السائق المهاجم، بل كان هو كذلك".

لاندو نوريس، مكلارين وماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وأردف: "كنت أمام ماكس، كان عليّ الدفاع، كان هو من يُهاجمني وبالفعل انغمس بقوّة وتجاوزني خارج المسار".

ثمّ تابع: "حافظت على موقعي، لذا أنا متأكّدٌ من أنّنا سنتناقش في المسألة كونها كانت نقطة ساخنة منذ نهاية الأسبوع الماضي. الكثير من السائقين لا يتّفقون مع ذلك، وكذلك العديد من الفرق. أعتقد بأنّ النقطة الوحيدة هي أنّه لم يكن ليبقى أمامي عند رأس المنعطف لو كبح أين كان عليه الكبح للبقاء على المسار. أعتقد بأنّ ذلك بديهي".

ونفى نوريس حاجته لتغيير مقاربته بالكامل ليُصبح أكثر عدائيّة في تلك السيناريوهات، لكنّه شعر بأنّ بوسعه إجراء بعض التعديلات الطفيفة لكيفيّة تسابقه في المستقبل.

وأشار كذلك إلى أنّ القتال في مواجهة فيرستابن، يضعه في مواجهة "الأفضل في العالم على الأرجح"، وهو ما يجعل تجاوزه أمرًا صعبًا للغاية.

وأكمل: "استمتعت كثيرًا وأحترم المعركة التي خضناها. خرج منتصرًا بالرغم من ذلك وأحتاج للتغلّب عليه. لذا أحتاج لتغيير بعض الأشياء، لكنّني لا أحتاج لتغيير مقاربتي بأكملها".