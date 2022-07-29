نوريس "لا يتوقّع" منافسة مكلارين على قطب الانطلاق الأوّل في المجر

تواجد سائق مكلارين خلف شارل لوكلير سائق فيراري بـ 0.217 ثانية في التجارب الحرّة الثانية على حلبة هنغارورينغ، وذلك بعد أن أنهى الحصّة الأولى رابعًا كذلك.

يأتي ذلك بعد أسبوعٍ من جائزة فرنسا الكبرى التي كان فيها نوريس على بُعد 1.1 عن قطب الانطلاق الأوّل في المركز الخامس وإكماله السباق سابعًا على بُعد 52 ثانية عن الصدارة.

لكن بالرغم من البداية القويّة لعطلة نهاية أسبوع المجر، قال نوريس أنّ هذا الأداء القويّ يُمكن إرجاعه إلى استخدام مكلارين لإعدادات محرّك أعلى قليلًا.

وعندما سُئل إن كان بوسعه المنافسة على قطب الانطلاق الأوّل، قال نوريس لقناة "سكاي اف1": "كلّا، الأمور تبدو جيّدًا، والسيارة في موقعٍ جيّد".

وأكمل: "يبدو أنّها متناسبة مع خصائص هذه الحلبة أكثر بالتأكيد، لكنّنا دائمًا ما نكون أسرع قليلًا في التجارب الثانية بالمقارنة مع الوضع الطبيعي".

وأردف: "رفعنا طاقة المحرّك أكثر من الآخرين ضمن قراءتنا الأولى في التصفيات، وهو ما حدث اليوم".

ثمّ تابع: "لكنّنا نعلم أنّ الآخرين، خاصة فيراري، وريد بُل ومرسيدس، عادة ما يرفعون أداءهم كثيرًا غدًا. لكنّني لا أتوقّع أن ننافس على قطب الانطلاق الأوّل أو أيّ شيء، نستهدف مركزًا أفضل ممّا حدث في فرنسا فحسب".