نوريس: لا ندم حيال تمديد العقد مع مكلارين وسط انتقال هاميلتون إلى فيراري
قال لاندو نوريس سائق مكلارين أنه "غير نادم" على توقيع عقد جديد طويل الأمد مع فريقه وسط الخطوة الصادمة بانتقال لويس هاميلتون من مرسيدس إلى فيراري بدءاً من موسم 2025 في الفورمولا واحد.
لاندو نوريس، مكلارين
سام بولكسهام/ صور لات
التزم نوريس بمستقبل طويل الأمد مع مكلارين وبعقد "لعدة مواسم"، بعد أن كان عقده ينتهي بنهاية موسم 2025.
وجاء الإعلان قبل أسبوع تقريباً من خطوة هاميلتون الصادمة تلك.
وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن نوريس قد وقع العقد قبل وقت طويل من ذلك الإعلان، بالتالي فإن التوقيت بين الإعلانين لم يكن متقارباً. لكن البريطاني الشاب عبّر بوضوح أنه "غير نادم" حيال التزامه طويل الأمد مع مكلارين رغم أن سوق السائقين الآن بات مفتوحاً على مصراعيه.
حيث قال نوريس: "كلا، أنا مسرور جداً. كان بوسعي الانتظار، كان لديّ الخيار".
وأكمل: "كنت أعلم أن هناك فرصاً ممكنة. كنت أعلم بوجود فرص وامتلاكي للوقت. لذا لست نادماً على قراري".
ورغم أن خبر انتقال هاميلتون إلى فيراري كان صادماً، لكن علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن نوريس وزميله أوسكار بياستري كانا على علم بوجود محادثات قبل فترة من الوقت.
"أنا واثق بفريقي وقدرتهم على تحقيق ما نريده في المستقبل. أنا مسرور جداً بمكاني الحالي" قال نوريس.
وتابع: "بالطبع، كنت لأكون مسروراً أكثر لو نجحنا بتحقيق كامل أهدافنا. لكن النقطة الأساسية هي: أنا أستمتع بوقتي مع الفريق وضمن موقعي الحالي. بالنسبة لي، لطالما كان ذلك جزءاً كبيراً من حياتي، أريد أن أستمتع بمكان عملي".
واختتم: "أعتقد أن ذلك جانب هام من محاولات تحسين الفريق وفي نفس الوقت، معرفة أن الجميع يضغط بأقصى طاقة. الجميع يمتلك القدرة على دفع الفريق ليصبح من فرق الصدارة في الفورمولا واحد لذا أنا مسرور جداً".
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