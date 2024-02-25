جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 التجارب الشتوية

نوريس: لا ندم حيال تمديد العقد مع مكلارين وسط انتقال هاميلتون إلى فيراري

قال لاندو نوريس سائق مكلارين أنه "غير نادم" على توقيع عقد جديد طويل الأمد مع فريقه وسط الخطوة الصادمة بانتقال لويس هاميلتون من مرسيدس إلى فيراري بدءاً من موسم 2025 في الفورمولا واحد.

خلدون يونس
خلدون يونس
Upd:
لاندو نوريس، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين

سام بولكسهام/ صور لات

التزم نوريس بمستقبل طويل الأمد مع مكلارين وبعقد "لعدة مواسم"، بعد أن كان عقده ينتهي بنهاية موسم 2025.

وجاء الإعلان قبل أسبوع تقريباً من خطوة هاميلتون الصادمة تلك.

وعلم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن نوريس قد وقع العقد قبل وقت طويل من ذلك الإعلان، بالتالي فإن التوقيت بين الإعلانين لم يكن متقارباً. لكن البريطاني الشاب عبّر بوضوح أنه "غير نادم" حيال التزامه طويل الأمد مع مكلارين رغم أن سوق السائقين الآن بات مفتوحاً على مصراعيه.

حيث قال نوريس: "كلا، أنا مسرور جداً. كان بوسعي الانتظار، كان لديّ الخيار".

وأكمل: "كنت أعلم أن هناك فرصاً ممكنة. كنت أعلم بوجود فرص وامتلاكي للوقت. لذا لست نادماً على قراري".

اقرأ أيضاً:

ورغم أن خبر انتقال هاميلتون إلى فيراري كان صادماً، لكن علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن نوريس وزميله أوسكار بياستري كانا على علم بوجود محادثات قبل فترة من الوقت.

"أنا واثق بفريقي وقدرتهم على تحقيق ما نريده في المستقبل. أنا مسرور جداً بمكاني الحالي" قال نوريس.

وتابع: "بالطبع، كنت لأكون مسروراً أكثر لو نجحنا بتحقيق كامل أهدافنا. لكن النقطة الأساسية هي: أنا أستمتع بوقتي مع الفريق وضمن موقعي الحالي. بالنسبة لي، لطالما كان ذلك جزءاً كبيراً من حياتي، أريد أن أستمتع بمكان عملي".

واختتم: "أعتقد أن ذلك جانب هام من محاولات تحسين الفريق وفي نفس الوقت، معرفة أن الجميع يضغط بأقصى طاقة. الجميع يمتلك القدرة على دفع الفريق ليصبح من فرق الصدارة في الفورمولا واحد لذا أنا مسرور جداً".

Be part of Motorsport community

Join the conversation

Share Or Save This Story

التعليقات
المقال السابق هاميلتون: الانتقال إلى فيراري لم يكن ليحصل لولا فاسور
المقال التالي هاميلتون: سيارة مرسيدس "ليست في الموقع الذي نريده بعد"

Top Comments

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
خلدون يونس
More from
خلدون يونس
ألونسو في "موقع جيد للتفاوض" ضمن سوق السائقين في الفورمولا واحد

ألونسو في "موقع جيد للتفاوض" ضمن سوق السائقين في الفورمولا واحد

فورمولا 1

ألونسو في "موقع جيد للتفاوض" ضمن سوق السائقين في الفورمولا واحد ألونسو في "موقع جيد للتفاوض" ضمن سوق السائقين في الفورمولا واحد

مرسيدس ركزت على تحسين وتيرة التصفيات مع سيارة 2024

مرسيدس ركزت على تحسين وتيرة التصفيات مع سيارة 2024

فورمولا 1
التجارب الشتوية

مرسيدس ركزت على تحسين وتيرة التصفيات مع سيارة 2024 مرسيدس ركزت على تحسين وتيرة التصفيات مع سيارة 2024

ألونسو: 19 سائقاً باتوا يدركون أنهم خارج حسابات اللقب في 2024

ألونسو: 19 سائقاً باتوا يدركون أنهم خارج حسابات اللقب في 2024

فورمولا 1
التجارب الشتوية

ألونسو: 19 سائقاً باتوا يدركون أنهم خارج حسابات اللقب في 2024 ألونسو: 19 سائقاً باتوا يدركون أنهم خارج حسابات اللقب في 2024

لاندو نوريس
More from
لاندو نوريس
نوريس: الفوز في السباقات هو الهدف الواقعي قبل موسم 2026 وليس اللقب

نوريس: الفوز في السباقات هو الهدف الواقعي قبل موسم 2026 وليس اللقب

فورمولا 1

نوريس: الفوز في السباقات هو الهدف الواقعي قبل موسم 2026 وليس اللقب نوريس: الفوز في السباقات هو الهدف الواقعي قبل موسم 2026 وليس اللقب

نوريس يفصح عن محادثات مع فرق أخرى سبقت تجديد عقده مع مكلارين

نوريس يفصح عن محادثات مع فرق أخرى سبقت تجديد عقده مع مكلارين

فورمولا 1

نوريس يفصح عن محادثات مع فرق أخرى سبقت تجديد عقده مع مكلارين نوريس يفصح عن محادثات مع فرق أخرى سبقت تجديد عقده مع مكلارين

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

مكلارين
More from
مكلارين
مكلارين: نوريس "يقف إلى جانب" أعظم سائقي الفورمولا واحد كمرشح للفوز بلقب البطولة

مكلارين: نوريس "يقف إلى جانب" أعظم سائقي الفورمولا واحد كمرشح للفوز بلقب البطولة

فورمولا 1

مكلارين: نوريس "يقف إلى جانب" أعظم سائقي الفورمولا واحد كمرشح للفوز بلقب البطولة مكلارين: نوريس "يقف إلى جانب" أعظم سائقي الفورمولا واحد كمرشح للفوز بلقب البطولة

بياستري: الزخم أمر "حاسم" بعد تخطي مكلارين لجميع التوقعات في موسم 2023

بياستري: الزخم أمر "حاسم" بعد تخطي مكلارين لجميع التوقعات في موسم 2023

فورمولا 1

بياستري: الزخم أمر "حاسم" بعد تخطي مكلارين لجميع التوقعات في موسم 2023 بياستري: الزخم أمر "حاسم" بعد تخطي مكلارين لجميع التوقعات في موسم 2023

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة تحليل: هل يتناسب أداء فريق مكلارين في أستراليا مع صورته الحقيقيّة

أحدث الأخبار

ألونسو في "موقع جيد للتفاوض" ضمن سوق السائقين في الفورمولا واحد

ألونسو في "موقع جيد للتفاوض" ضمن سوق السائقين في الفورمولا واحد

F1 فورمولا 1

ألونسو في "موقع جيد للتفاوض" ضمن سوق السائقين في الفورمولا واحد ألونسو في "موقع جيد للتفاوض" ضمن سوق السائقين في الفورمولا واحد

مرسيدس ركزت على تحسين وتيرة التصفيات مع سيارة 2024

مرسيدس ركزت على تحسين وتيرة التصفيات مع سيارة 2024

F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية

مرسيدس ركزت على تحسين وتيرة التصفيات مع سيارة 2024 مرسيدس ركزت على تحسين وتيرة التصفيات مع سيارة 2024

هاميلتون: سيارة مرسيدس "ليست في الموقع الذي نريده بعد"

هاميلتون: سيارة مرسيدس "ليست في الموقع الذي نريده بعد"

F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية

هاميلتون: سيارة مرسيدس "ليست في الموقع الذي نريده بعد" هاميلتون: سيارة مرسيدس "ليست في الموقع الذي نريده بعد"

نوريس: لا ندم حيال تمديد العقد مع مكلارين وسط انتقال هاميلتون إلى فيراري

نوريس: لا ندم حيال تمديد العقد مع مكلارين وسط انتقال هاميلتون إلى فيراري

F1 فورمولا 1
التجارب الشتوية

نوريس: لا ندم حيال تمديد العقد مع مكلارين وسط انتقال هاميلتون إلى فيراري نوريس: لا ندم حيال تمديد العقد مع مكلارين وسط انتقال هاميلتون إلى فيراري

برايم

Discover prime content
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط