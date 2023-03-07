نوريس: لا داعي "للتشاؤم" بعد بداية مكلارين الصعبة في البحرين
قال لاندو نوريس أنه لا سبب يدعو فريقه مكلارين "للتشاؤم" بالرغم من البداية المحبطة لموسم 2023 في الفورمولا واحد على حلبة الصخير.
واجه نوريس مشكلة في وحدة طاقته أدت لدخوله منصة الصيانة ست مرات خلال سباق البحرين، قبل انسحابه في اللفات الأخيرة، بينما واجه زميله أوسكار بياستري مشكلة كهربائية.
لكن نوريس حافظ على تفاؤله. مشيراً إلى أنه كان ليسجل النقاط لولا المشكلة.
فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "من المهم للغاية الحفاظ على المعنويات. ذلك جزء من عملي. لا سبب يدفعنا للتشاؤم".
وأكمل: "الأمر الأساسي هو في ضرورة تسجيل النقاط، هذا ما كان هدفنا مع سيارة ليست تنافسية بما يكفي. الفريق يعلم ذلك وعندما نصلح المشكلة من المفترض أن نصبح في وضع جيد".
بالمقابل، أوضح نوريس أن تسجيل النقاط كان ليمنح الفريق بعض الأمل لسباق السعودية مع انتظار التحديثات الكبيرة في أذربيجان.
فقال: "حاولنا جهدنا اليوم. في الماضي سجلنا النقاط في جدة. لا سبب كان يمنعنا من ذلك اليوم (في البحرين، لولا المشكلة)".
وأكمل: "نحنا متفائلون، واثقون من إمكانية تسجيل النقاط بهذه السيارة".
واختتم: "ليست لدي فكرة عن أدائنا في السعودية. ربما سيكون أفضل بعض الشيء، لكن لا أدري حقاً".
فيرستابن يتوقع معركة أكثر تقارباً في سباق السعودية
كيف تسبّبت تغييرات قوانين الأرضيّة في متاعب مكلارين
أحدث الأخبار
كيف تسبّبت تغييرات قوانين الأرضيّة في متاعب مكلارين
كيف تسبّبت تغييرات قوانين الأرضيّة في متاعب مكلارين كيف تسبّبت تغييرات قوانين الأرضيّة في متاعب مكلارين
نوريس: لا داعي "للتشاؤم" بعد بداية مكلارين الصعبة في البحرين
نوريس: لا داعي "للتشاؤم" بعد بداية مكلارين الصعبة في البحرين نوريس: لا داعي "للتشاؤم" بعد بداية مكلارين الصعبة في البحرين
فيرستابن يتوقع معركة أكثر تقارباً في سباق السعودية
فيرستابن يتوقع معركة أكثر تقارباً في سباق السعودية فيرستابن يتوقع معركة أكثر تقارباً في سباق السعودية
تحليل السباق: تكتيك إطارات ريد بُل الذي لم تكن فيراري قادرة على نسخه في البحرين
تحليل السباق: تكتيك إطارات ريد بُل الذي لم تكن فيراري قادرة على نسخه في البحرين تحليل السباق: تكتيك إطارات ريد بُل الذي لم تكن فيراري قادرة على نسخه في البحرين
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.