نوريس: لا داعي "للتشاؤم" بعد بداية مكلارين الصعبة في البحرين

واجه نوريس مشكلة في وحدة طاقته أدت لدخوله منصة الصيانة ست مرات خلال سباق البحرين، قبل انسحابه في اللفات الأخيرة، بينما واجه زميله أوسكار بياستري مشكلة كهربائية.

لكن نوريس حافظ على تفاؤله. مشيراً إلى أنه كان ليسجل النقاط لولا المشكلة.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "من المهم للغاية الحفاظ على المعنويات. ذلك جزء من عملي. لا سبب يدفعنا للتشاؤم".

وأكمل: "الأمر الأساسي هو في ضرورة تسجيل النقاط، هذا ما كان هدفنا مع سيارة ليست تنافسية بما يكفي. الفريق يعلم ذلك وعندما نصلح المشكلة من المفترض أن نصبح في وضع جيد".

بالمقابل، أوضح نوريس أن تسجيل النقاط كان ليمنح الفريق بعض الأمل لسباق السعودية مع انتظار التحديثات الكبيرة في أذربيجان.

فقال: "حاولنا جهدنا اليوم. في الماضي سجلنا النقاط في جدة. لا سبب كان يمنعنا من ذلك اليوم (في البحرين، لولا المشكلة)".

وأكمل: "نحنا متفائلون، واثقون من إمكانية تسجيل النقاط بهذه السيارة".

واختتم: "ليست لدي فكرة عن أدائنا في السعودية. ربما سيكون أفضل بعض الشيء، لكن لا أدري حقاً".