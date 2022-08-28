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نوريس: لا تعاطف حيال معاناة ريكاردو مع سيارة مكلارين

قال لاندو نوريس أنه لا يتعاطف مع معاناة زميله دانيال ريكاردو لإيجاد الأداء المطلوب على متن سيارة مكلارين في الفورمولا واحد.

نوريس: لا تعاطف حيال معاناة ريكاردو مع سيارة مكلارين

شدد نوريس على أن سيارة الموسم الحالي لا تناسب أسلوب قيادة أيّ منهما، وانه اضطر لتغيير أسلوب قيادته من أجل تقديم الأداء المطلوب.

وأوضح أنه حاول مساعدة ريكاردو عبر مشاركة المعلومات، لكنه شدّد أن تلك ليست مسؤوليته في نهاية المطاف.

وحين سُئِل إن كان يتعاطف مع وضع ريكاردو على متن السيارة، قال نوريس بوضوح: "أكره قول ذلك، لكنني لا أتعاطف. ربما سيكرهني الناس بسبب كلامي هذا".

وأكمل: "إنه وضع صعب، لا أعلم إن كنت سأجد نفسي في مثل ذلك الوضع مستقبلاً، سواء مع هذه السيارة أو فريق آخر".

وتابع: "لذا، لا أريد أن أناقض نفسي في المستقبل. عليّ التركيز على قيادتي وعملي. عملي لا يتضمن التركيز على شخص آخر".

وأضاف: "أنا لست مدرباً للسائقين، لست هنا للمساعدة في مثل هذه الأمور. أنا هنا لأقدم الأداء المطلوب بأقصى ما لديّ، وهذا كل ما هنالك".

واسترسل: "إنه وضع صعب خاصة عندما تكون التوقعات مرتفعة. سيكون الحال كذلك إن لم أقدم الأداء المطلوب مستقبلاً أو في نهاية مسيرتي".

وتابع: "عليّ التركيز على نفسي. كل سائق عليه التأقلم مع وضعه، هذا ما أشعر أن عليّ القيام به".

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بالمقابل، شدد نوريس على أن سيارة مكلارين لا تناسبه.

فقال: "إنها ليست السيارة التي أشعر على متنها بأنني أقدم الأداء الذي أرغب به".

وأكمل: "في بداية الموسم، كان دانيال يقدم أداء أفضل مني خلال التجارب الشتوية. حيث بدا أنه قادر على قيادتها بالشكل الذي يريده".

وتابع: "بدأت تعلم أساليب قيادة جديدة مقارنة بتلك التي كنت معتاداً عليها خلال المواسم الثلاثة السابقة. أشعر أنه كان عليّ التأقلم، والأمر نفسه ينطبق عليه".

واختتم: "لكنني لا أشعر بأنه يتوجب عليّ التعاطف مع أي سائق لأنه غير قادر على القيام بعمل جيد".

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