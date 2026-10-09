نوريس: "لا أعذار" لفارق الأداء أمام أوسكار بياستري في سنغافورة

قال لاندو نوريس إنه "لا يملك أي أعذار" لتبرير أدائه الضعيف في تصفيات السباق القصير ضمن جائزة سنغافورة الكبرى للفورمولا 1.

وبعد احتلاله المركز السابع في القسم الأول من التصفيات، متقدمًا بفارق 0.020 ثانية على زميله في مكلارين أوسكار بياستري، ثم المركز الثالث في القسم الثاني، متفوقًا على السائق الأسترالي بفارق 0.534 ثانية، أنهى نوريس المواجهة الأخيرة بين السائقين العشرة الأوائل في المركز الخامس. وتفوّق عليه بياستري بفارق 0.133 ثانية في تلك المرحلة الأخيرة.

وأقرّ السائق البريطاني قائلًا: "أعتقد ببساطة أنني لم أتمكن من تقديم لفة جيدة. هذا كل ما في الأمر، ولا توجد أعذار".

وبعد معاناة مكلارين من مشكلات في حقن الوقود في باكو وماليزيا، أثّرت في السرعة القصوى لسيارة "ام.سي.ال40"، أدخل الفريق حلًا لهذه المشكلة في مارينا باي.

وعندما سُئل نوريس عما إذا كان راضيًا عن هذا الحل، أجاب: "أعتقد ذلك، بناءً على ما رأيته حتى الآن. بصراحة، لا أعرف كل التفاصيل بعد. لا يزال الشباب يعملون على فحص الأمر، وكان يومًا حافلًا".

وأردف: "لا، هناك الكثير من الأمور التي تبدو جيدة. ويبدو أننا أصبحنا أقرب إلى المستوى المطلوب كفريق. لكن ببساطة، لم أقدم أداءً جيدًا بما يكفي".

في المقابل، تفوّق بياستري على زميله في التصفيات للمرة الثالثة خلال الحصص الخمس الأخيرة، بما فيها باكو، حيث عانى نوريس بشكل خاص من مشكلة حقن الوقود، وذلك بعدما كان قد تعرض لسلسلة من الهزائم أمام زميله بنتيجة 8-0 من برشلونة إلى زاندفورت.

وقال بياستري، الذي احتل المركز الرابع في سنغافورة: "أنا سعيد جدًا بذلك. أعتقد أن هذه النتيجة تعكس إلى حد كبير ما كان بإمكاننا تحقيقه. كما تعلمون، من الصعب جدًا استخراج كل أجزاء الثانية من السيارة على هذه الحلبة خلال عطلة نهاية أسبوع للسباق القصير".

وأكمل: "شعرت بأن السيارة بدأت تستجيب بشكل أفضل بكثير مع الإطارات اللينة. كنت أعاني باستخدام الإطارات المتوسطة، لكن بمجرد أن ركبنا الإطارات اللينة، شعرت بارتياح كبير. لذا نعم، كانت محاولة جيدة".

وركّز سائق مكلارين على المقطع الأول من الحلبة، موضحًا: "كنت أعاني من بعض الأمور في السيارة خلال ذلك المقطع"، معترفًا بأن الوضع "أصبح أفضل قليلًا الآن".

وأضاف: "يتعلق الأمر بالإحساس العام بالسيارة، فهو ليس مختلفًا عما اعتدنا عليه. عليك أن تستخرج أقصى ما فيها حتى تتمكن من تحقيق سرعة جيدة. وبمجرد أن أضفنا مزيدًا من التماسك باستخدام الإطارات اللينة، تحسن الوضع قليلًا. لكن نعم، لا تزال المهمة صعبة".