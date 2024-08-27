نوريس: كنا لنفوز في هولندا حتى من دون التحديثات

نجح نوريس بترجمة قطب الانطلاق الأول إلى فوز صريح بتأدية مهيمنة بالكامل على السباق في زاندفورت.

وجاء ذلك رغم أن فيرستابن اقتنص الصدارة أثناء انطلاقة السباق، قبل أن تفرض مكلارين وتيرتها السريعة لينتزع نوريس الصدارة ويتمسك بها بسهولة نسبياً حتى النهاية.

وتعقيباً على الفوز، صرّح نوريس: "شعور الفوز مرضٍ دوماً، بالتالي هذا فوز رائع".

وأكمل: "بالطبع، لم أكن متفائلاً كثيراً بعد الانطلاقة، لكن وتيرتي كانت لا تصدق، وكنت قادراً على مجاراة ماكس جيداً".

وأضاف: "لم أكن أتوقع أن نكون بهذه السرعة، لكن الوتيرة كانت جيدة. من الجميل حصول مثل هذه المفاجآت".

وأردف: "بعد استعادة الصدارة، بات سباقي سهلاً للغاية. ضغطتُ طوال الوقت، وكنت واثقاً وامتلكت وتيرة جيدة".

واسترسل: "كان التعامل مع السيارة جيداً بشكل لا يصدق، وقد سهّلت من عملي كثيراً".

وكانت مكلارين قد جلبت حزمة تحديثات كبيرة لسيارتها في زاندفورت.

وحين سُئِل حول تأثير التحديثات، أجاب نوريس: "تأثيرها صغير في هذه الجولة".

وأكمل: "أشعر أنني كنتُ لأفوز من دون التحديثات. لأنها لم تحسن من تأديتنا على حلبات كهذه، لكننا وفي كل مرة كنا نضع قطعاً جديدة، كانت السيارة تتحسن".

واختتم: "بالمقارنة مع منافسينا، لم نجلب قطعاً جديدة بشكل متواتر جداً وفي زاندفورت كانت تلك المرة الأولى منذ فترة طويلة، ربما ساعدنا الجانح الخلفي الجديد على تجاوز ماكس".