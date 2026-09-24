سلط بطل العالم الحالي لاندو نوريس سلط الضوء على الطبيعة الفوضوية للحلبة وصعوبة التجاوز قبل جائزة أذربيجان الكبرى

وأشار لاندو نوريس كذلك إلى أن الضغط الواقع عليه تغير بعد حسمه لقب بطولة العالم، وأنه لم يعد يشك في قدراته.

حيث قال: "لست متأكدًا مما إذا كان الضغط الواقع عليّ قد انخفض مقارنة بالسابق، لكنني توقفت عن التشكيك في نفسي. أشعر بثقة عميقة بداخلي بأنني قادر على تحقيق الأشياء التي أسعى إليها".

وأضاف: "في الماضي، كنت أعاني كثيرًا من أجل تصديق أنني قادر على الفوز بسباق في الفورمولا 1 أو أن أصبح بطلًا للعالم - إلى أن حققت الأمرين. والآن، أمتلك هذه الثقة العميقة بنفسي".

وتابع: "داخل رابطة سائقي الجائزة الكبرى، نتخذ القرارات بشكل جماعي كسائقين. لكن من الحقيقة أن الناس يولون اهتمامًا أكبر لكلماتي الآن، بفضل المكانة التي تأتي مع كونك بطلًا للعالم. لكن الأمر لا يتعلق بي فقط، فكسب احترام جميع السائقين هو أحد أفضل الأشياء في مسيرتي. هدفي الوحيد هو أن أريد الأفضل للرياضة، وللسائقين، وللجماهير".

وبتقييم أداء سيارات الجيل الجديد واستراتيجيات السباق على حلبة باكو، شدد البطل الشاب على أهمية التصفيات، قائلًا: "أعتقد أن عطلة نهاية الأسبوع في باكو ستكون معقدة للغاية من ناحية السباق. هذا المكان يشبه مونزا من حيث الخطوط المستقيمة وتوزيع المنعطفات، لكنه يفرض مجموعة خاصة به من التحديات".

وأكمل: "بصراحة، التجاوز هنا شبه مستحيل، باستثناء الخط المستقيم الرئيسي وربما المنعطف الثالث. وبغض النظر عن مدى سرعتك، فإن ملاحقة السيارة التي أمامك عن قرب وتنفيذ محاولة تجاوز أمر صعب للغاية".

واختتم: "لهذا السبب، تتحدد نتيجتك من خلال التصفيات أكثر من السباق نفسه. الخروج إلى الحلبة في وقت مبكر جدًا أو التعرض لعلم أصفر يمكن أن يفسد عطلة نهاية أسبوعك بالكامل. بالنسبة لنا، ستكون القاعدة الأبسط هي تجنب ارتكاب الأخطاء وضمان الحصول على المركز الأول في التصفيات".