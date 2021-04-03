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نوريس كان "يعاقب نفسه" بأسلوب قيادة الفورمولا واحد القديم

يعتقد لاندو نوريس أنّه كان "يُعاقب نفسه" من خلال أسلوب قيادته القديم لسيارة مكلارين لموسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد، لكنّه طبّق الدروس التي تعلّمها من دانيال ريكاردو ليبزغ نجمه في جائزة البحرين الكبرى.

نوريس كان "يعاقب نفسه" بأسلوب قيادة الفورمولا واحد القديم

تفوّق ريكاردو على نوريس بفارق ضئيل في تصفيات السبت، لكنّ الأخير تقدّم عليه في طريقه للقفز من المركز السابع إلى الرابع ليُقدّم واحدًا من أفضل سباقاته في البطولة.

وحصل أداء نوريس على إشادة مدير الفريق أندرياس سيدل الذي لاحظ أدلّة من كامل عطلة نهاية أسبوع سباق البحرين على أنّ نوريس حقّق "الخطوة التالية" كسائق.

وقال سيدل: "ذلك أمرٌ نتوقّعه من سائق شاب، خاصة خلال أعوامه الأولى، أعني أن يُحقّق هذه الخطوات كونك هكذا تُصبح أحد سائقي القمّة في هذه الرياضة.

وجاء أداء نوريس يوم السباق على إثر دراسته لبيانات زميله الجديد ريكاردو في الليلة الفاصلة بين التصفيات والسباق وتطبيقه لبعض تلك الدروس في السباق.

إذ تعيّن على السائقين التأقلم مع تعديلات القوانين التقنيّة على سيارات 2021، والتي تتضمّن قطع الأرضيّة، حيث شعر نوريس أنّه كان يُعاقب نفسه بأسلوب قيادته القديم.

وقال البريطاني الشاب: "أشعر أنّني كنت أفرط في القيادة في الأعوام الماضية. كان لذلك تأثيرات سلبيّة خاصة في التصفيات".

وأضاف: "قمت بعملٍ جيّد في التصفيات لكنّني شعرت بأنّني أعاقب نفسي من خلال بعض الأمور التي أقوم بها داخل السيارة. وبعد فهم المزيد فقد شعرت بأنّني طبّقت ذلك في السباق وشعرت أنّني كسبت في تلك الجوانب التي كنت أخسر فيها".

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وقال نوريس أنّ بيانات ريكاردو كانت مفيدة كونه يعتقد بأنّ أسلوب قيادة الأسترالي الطبيعي يتناسب مع سيارة مكلارين بشكلٍ أفضل.

وقال حيال ذلك: "بالرغم من أنّ دانيال جديد على السيارة فإنّ هناك بعض الاختلافات عليها لهذا العام وكيفيّة قيادتها. أسلوب قيادته يتناسب معها أكثر في بعض النقاط".

وأضاف: "أحتاج لتعديل أسلوب قيادتي قليلًا كون السيارة مختلفة هذا العام".

ويعتقد نورس أنّ هناك المزيد لتقديمه مع إكماله للمزيد من السباقات على سيارة "ام.سي.ال35ام"، لكنّه سعيدٌ بوتيرته في السباق وتحسّنها منذ بداية مسيرته في 2019.

وقال حيال ذلك: "هناك مجالٌ للتحسّن من جانبي، المزيد عبر فهم كيفيّة قيادة هذه السيارة".

وأكمل: "ليس فقط التعلّم من دانيال كوني لا أعتقد بأنّ ذلك هو المغزى، لكن بالتركيز على نفسي على صعيد وتيرة السباق، وذلك جانبٌ لم أكن جيّدًا جدًا فيه قبل بضعة أعوام".

واختتم بالقول: "أشعر أنّني قمت بعملٍ جيّد، لذا أنا سعيدٌ جدًا بذلك".

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