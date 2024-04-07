نوريس كان يخوض "معركة خاسرة" في مواجهة فيراري الأسرع في سباق اليابان

تأهّل نوريس في المركز الثالث خلف ثنائي ريد بُل ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز، لكن بدا واضحًا على الفور في سباق اليوم أن معركة نوريس الحقيقية كانت مع السيارات في الخلف، حيث سرعان ما شكّل كارلوس ساينز تهديدًا خطيرًا، بينما شق شارل لوكلير طريقه نحو المنافسة في الأمام مع استراتيجية التوقف الواحد الجريئة.

وكانت مكلارين قد أحرزت بأريحية قبل 7 أشهر فقط منصة تتويج مزدوجة في سوزوكا، لكن بالنظر إلى التحسّن الكبير الذي شهدته وتيرة سيارة فيراري على صعيد السباق، فقد اعترف نوريس بأن القلعة الحمراء كانت بعيدة المنال في هذه المرة.

فقال عند سؤاله من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن تراجعه إلى المركز الخامس: "كان ذلك متوقعًا بصراحة".

وأضاف: "كان الوضع صعبًا في البداية وأنت تحاول الضغط من أجل مجاراة سيارة أسرع أو الضغط للبقاء أمام سيارتي فيراري الأسرع".

وتابع: "الضغط الزائد يضرّ بالإطارات أكثر ويبدأ منحنى التراجع، وكأنك تخوض معركة خاسرة على المسار".

وأكمل: "لم يكن اليوم سيئًا، فنحن نتواجد في الموقع الذي توقعناه نوعًا ما، وهو خلف فيراري. لطالما تواجدنا في هذا الموقع طوال العام".