نوريس "كان يجب أن يفوز" بسباق كندا

تجاوز السائق البريطاني كلًا من ماكس فيرستابن وجورج راسل الذي انطلق من المركز الأول ليتصدر السباق، وبدأ في توسيع الفارق عن الثنائي بأكثر من ثانيتين في اللفة في محاولة لبناء تقدمه.

لكنّ تقدم نوريس تم قطعه عندما ظهرت أول سيارتين للأمان بعد اصطدام لوغان سارجنت بالحائط عند مخرج المنعطف الخامس، حيث بدا أنه قد فوت الدخول إلى خطّ الحظائر قبل استدعاء سيارة الأمان.

لكن تفسير نوريس كان مغايرًا لهذا، حيث أوضح أنّه كان لديه وقتًا كافيًا للدخول لتبديل الإطارات والحفاظ على الصدارة أمام فيرستابن وراسل؛ بدلاً من ذلك فقد أكمل لفة إضافية وهو ما جعله خلف الثنائي في المركز الثالث.

وقال البريطاني: "كان يجب أن نفوز بالسباق اليوم ولم نفعل. لذا فهذا محبط. كنا نملك السرعة، ربما ليس عند جفاف المسار في النهاية. اتضح أن هذا لم يكن مهمًا جدًا، لكن كان يجب أن نفوز اليوم – بهذه البساطة".

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ثمّ تابع: "لم نقم بعمل جيد كفريق للتوقّف عندما كان يجب أن نفعل ذلك وعدم الوقوع خلف سيارة الأمان. لذا لا أعتقد أنه كان شيئًا يتعلق بالحظ أو غيابه".

وأكمل: "لا أعتقد أنه كان نفس ما حدث في ميامي. هذا كان مجرد اتخاذ قرار خاطئ. الأمر يعتمد عليّ وعلى الفريق وسنناقش ذلك بعد السباق".

وواصل شرحه: "أعتقد أننا الآن في مستوى لا نرضى فيه بالمركز الثاني. الهدف هو الفوز ولم نفعل ذلك".

وأضاف نوريس أن القرار المتأخر لإبقائه على إطارات "انترميديت" للفتين إضافيتين خلال الانتقال إلى الإطارات الجافة "ساعده" وجعل التجاوز شبه ممكن على كل من فيرستابن وراسل عبر التوقّف بعدهما، لكنه فقد المركز لصالحهما أثناء محاولته لتسخين الإطارات.

وقبل أن يوضح نوريس مشكلة الدعوة الأولى للدخول، مازح فيرستابن قائلاً إن ذلك كان تعويضًا عن ميامي - حيث استغل نوريس استفادة فيرستابن من سيارة الأمان لإجراء توقف والخروج في الصدارة، مما منحه فوزه الأول في السباق.

وقال فيرستابن: "بالطبع، أحيانًا تعمل الأمور لصالحك وأحيانًا تعمل ضدك".

وأضاف: "لذا هذه المرة، كانت تعمل لصالحنا. أعتقد من هذا الجانب، إنها 1-1 الآن هذا العام! لكن هذا هو السباق، إنه جزء منه أيضًا".

وأكمل: "تحاول أن تظل هادئًا بقدر ما يمكنك، وأيضًا التواصل مع طاقم الفريق، وهم معك، لتسأل عن الظروف. أعتقد بالتأكيد أننا كفريق اتخذنا القرارات الصحيحة اليوم".