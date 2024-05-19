نوريس كان ليهزم فيرستابن في إيمولا لو حصل على "لفة أو لفتين" إضافيتين

شنّ نوريس هجوماً شرساً على فيرستابن في اللفات الأخيرة من عمر سباق إيمولا، وبدت مكلارين أسرع من ريد بُل بالفعل على إطارات هارد خلال القسم الثاني للسباق.

لكن اللفات المتبقية لم تكن كافية للبريطاني الشاب، حيث قطع خط النهاية خلف فيرستابن بفارق أقل من ثانية واحدة.

ويأتي أداء نوريس القوي هذا بعد تحقيق أول فوز له على الإطلاق في الفورمولا واحد من بوابة ميامي، كما يبدو أن سيارة مكلارين المحدّثة باتت سريعة للغاية وقادرة على منافسة ريد بُل وفيراري بشكل متكرر.

حيث أجاب حين سُئِل إن كانت ليتفوق على فيرستابن لو حصل على المزيد من اللفات: "نعم! يؤلمني قول ذلك، لكنني لو حصلتُ على لفة أو لفتين إضافيتين لكنت قد تجاوزته".

وأكمل: "ذلك مؤسف! قاتلتُ بشدة حتى اللفة الأخيرة، لكننا خسرنا وقتاً لصالح ماكس في القسم الأول من السباق".

وأردف: "كان أفضل بكثير في القسم الأول ومن الواضح أننا كنا أقوى في القسم الثاني".

وتابع: "كان القسم الأول صعباً لكن الثاني كان أفضل بكثير ولو حصلت على لفة أو لفتين إضافيتين لكان ذلك رائعاً، لكن ليس اليوم!".

وتعقيباً على التحسّن الذي تشهده مكلارين مؤخراً عقب حزمة التحديثات الكبيرة الجديدة، يرى نوريس أن الفريق بات قادراً على المنافسة في جميع الجولات.

فقال: "في جميع الجولات، نعم! أعتقد أننا وصلنا لمرحلة بوسعنا فيها منافسة ريد بُل وفيراري".

وأضاف: "لذا، نعم، هذا ما علينا الاعتياد عليه الآن. يقوم الفريق بعمل جيد".

وتابع: "علينا التركيز على الأمور نفسها والمنافسة على المركزين الأول والثاني الآن".

واختتم: "من المفاجئ نوعاً ما أن أقول أنني محبط لعدم تحقيق الفوز! لكن بعد الفوز في ميامي والتحسينات الأخيرة، علينا أن نبدأ بمثل هذه التوقعات".