نوريس كان ليُنافس على قطب الانطلاق الأوّل بـ "سهولة" قبل حادثه في سبا

كان نوريس السائق الأسرع في القسمين الأوّل والثاني قبل اصطدامه بحاجز الإطارات أعلى منعطف راديون في بداية القسم الثالث الممطر الذي قال سيباستيان فيتيل قبل ذلك بوقتٍ قصير أنّه يجب إيقافه بسبب برك المياه.

وتسبّبت الحادثة في رفع العلم الأحمر لفترة طويلة في حين تمّ نقل نوريس إلى المستشفى للخضوع إلى المزيد من الفحوصات بالأشعّة على مرفقه. وتبيّن أنّ البريطاني على ما يرام وحصل على الضوء الأخضر للمشاركة في سباق الأحد.

وبعد تصنيفه عاشرًا وكسبه لمركزٍ نتيجة عقوبة فالتيري بوتاس، أكّدت مكلارين أنّه في حين أنّ هيكل سيارة نوريس على ما يرام ولن يحتاج للانطلاق من خطّ الحظائر، إلّا أنّه سيحتاج إلى علبة تروس جديدة وسيتلقى عقوبة 5 مراكز.

ذلك يعني انطلاقه من المركز الـ 14، لكنّه اعترف بأنّه شعر بالثقة في سيارته لمنافسة ماكس فيرشتابن وجورج راسل.

وقال حيال ذلك: "كان كلّ شيء يسير على نحوٍ جيّدٍ جدًا. كانت الأمور مثاليّة منذ اللفّة الأولى في القسم الأوّل، بدت السيارة رائعة وشعرت بالثقة فيها".

وأضاف: "أعتقد بأنّ الوضع كان مخادعًا في القسم الثالث لأنّني أشرت إلى كثرة المياه خلال لفّة خروجي وأنّه كان يجب إيقاف الحصّة لأنّني كنت أنزلق كثيرًا على برك المياه".

وأردف: "كان وضعًا صعبًا: كم عليّ الضغط أم لا؟ أعتقد بأنّها تركيبة من الضغط المفرط قليلًا في تلك الأجواء والانزلاق على بركة مياه في منتصف منعطف أو روج، وهو ما لا ينتهي على نحوٍ جيّد بشكلر واضح. لو تواجدت في ذلك الوضع فسينتهي كلّ شيء".

وأكمل: "أشعر بالسوء لأنّ كلّ شيء كان يسير على نحوٍ جيّد والسيارة كانت تطير، وكنّا جيّدين جدًا في أوّل قسمين. أعتقد بأنّنا كنّا لننافس بسهولة على قطب الانطلاق الأوّل. تسبّبت في الكثير من العمل للفريق الآن وستكون ليلة طويلة، لكن ليس بوسعي فعل الكثير الآن".

واتّفق نوريس مع هاميلتون بأنّ قطعة أسفلتيّة جديدة في وسط منعطف أو روج ربّما تكون قد ساهمت في فقدانه للسيطرة على سيارته.

وقال حيال ذلك: "يجعل ذلك الوضع صعبًا أكثر، خاصة في تلك الظروف الممطرة. أعتقد بأنّ تلك كانت من بين اللفّات الأولى التي لم نضغط فيها بأقصى قدر. رفعت قدمي عن دوّاسة الوقت. لكن أعتقد بأنّك حالما تكون على السرعة التي كنت فيها وتخرج قليلًا عن خطّ التسابق وتعبر على بركة مياه، فضلًا عن تلك المطبات في منعطف أو روج فقد كان ذلك كثيرًا".

وأكمل: "أعتقد بأنّ ذلك كان خطئي في النهاية. لكنّني لم أشعر بأنّني كنت أجازف كثيرًا في ذات الوقت. كانت الظروف هي القاسية فحسب. وبناءً على ما سمعته فإنّ الكثير من السائقين الآخرين كانوا يتذمّرون وأنّه كان يجب إيقاف الحصّة حينها. لذا أجل أنا محبطٌ ومنزعجٌ بالطبع، لكنّنا سنُحاول التعويض في السباق".