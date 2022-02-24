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نوريس كان ليفضّل "لو أنهى بالمركز الأخير" في أول يوم من التجارب الشتوية

قال لاندو نوريس سائق مكلارين أنه كان يفضل لو أنهى أول يوم من التجارب الشتوية لموسم 2022 للفورمولا واحد في برشلونة بالمركز الأخير، لأن الناس باتت تحمّل فريقه آمالاً عالية بعد تحقيق المركز الأول.

نوريس كان ليفضّل "لو أنهى بالمركز الأخير" في أول يوم من التجارب الشتوية
خلدون يونس
من قبل:
, محرر

استعمل نوريس الإطارات اللينة "سي4" خلال فترة ما بعد الظهر ليسجل الزمن الأسرع طوال اليوم الأول مع دقيقة و19.568 ثانية وبفارق نصف ثانية أمام أقرب ملاحقيه سائق فيراري شارل لوكلير.

لكن البريطاني الذي أكمل 103 لفة، أكد أنه كان يسعى إلى جمع أكبر قدر ممكن من البيانات، نافياً أية آمال بأن يكون ذلك علامة على تقدم مكلارين أو تفوقها.

فقال: "الوقت مبكر جداً على أي شيء. بعد تحقيق المركز الأول سيعتقد الجميع أننا سنفوز بالسباقات. لا فرصة لمثل هذا الافتراض".

وتابع: "أعتقد أننا حققنا تقدماً جيداً منذ بداية اليوم، لكننا ما زلنا في اليوم الأول للموسم، وحتى لو كانت وتيرتنا رائعة الآن فإن كل شيء عرضة للتغيير مع الوقت ومع الاقتراب من السباق الأول. معدل التطوير خلال النصف الأول للموسم سيكون مرتفعاً جداً للجميع".

واسترسل: "لم أكن أرغب بالمركز الأول. بل إنني أفضل في الحقيقة المركز الأخير، لأن التوقعات باتت عالية الآن من قبل الناس، والجميع يعتقد بأننا الأفضل!".

واستكمل: "أعتقد أننا اعتمدنا خطة عمل مختلفة بعض الشيء مقارنة بالفرق الأخرى. سنرى في الأيام المقبلة وسيكون الآخرون أسرع منا بكثير على الأغلب".

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بالمقابل، أبدى نوريس سروره من البداية القوية لفريقه في التجارب الشتوية مؤكداً أنها تمنح "الثقة" بالسيارة الجديدة.

فقال: "كنت أتوقع بداية أسوأ، كنت أتوقع أن أضطر للتأقلم".

وتابع: "لكن كل شيء بشكل عام سار جيداً، شعرت بالثقة بسرعة خلف المقود. أعتقد أننا قمنا بعمل جيد".

واسترسل: "هناك الكثير من الكلام حيال اختلاف السيارات الحالية، لكنني أعتقد أنها ليست مختلفة كثيراً".

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واعترف نوريس بأنه واجه بعض المشاكل منعته من إكمال لفات إضافية، لكنه أكد أن تجاوز حاجز المائة لفة كان أمراً أساسياً بالنسبة للفريق.

فقال: "كنت أفضل إكمال المزيد. لكننا عانينا من بعض المشاكل هنا وهناك".

واختتم: "مع ذلك كان يوماً هاماً جداً خاصة مع القوانين الجديدة ولناحية فهم كل شيء في السيارة. إنها بداية جيدة للتجارب الشتوية".

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