نوريس "كان ليطيح بلوكلير" للتواجد على الصفّ الأوّل في إيمولا

استغلّ نوريس، الذي عانى فريقه مكلارين على صعيد الوتيرة خلال الجولات الافتتاحيّة لموسم 2022، فرصة الأجواء المتقلّبة في تصفيات إيمولا بأحسن طريقة.

إذ بعد عبوره إلى القسم الثالث إثر فوضى القسم الثاني، الذي شهد عودة الأمطار، وجد نوريس نفسه ثالثًا في الترتيب المبدئي لشبكة انطلاق السباق القصير.

وكانت لفّة نوريس الأولى في القسم الثالث كافية لوضعه في المركز الثالث، وبالنظر إلى رفع العلم الأحمر في مناسبتين إضافيّتين، أولاهما بسبب توقّف سيارة فالتيري بوتاس وثانيهما بسبب خروج نوريس نفسه عن المسار، لم يحصل أيّ أحدٍ على فرصة لتحسين زمنه.

لذا سينطلق نوريس من المركز الثالث في سباق السبت القصير، وهو أفضل مركز انطلاقٍ له هذا الموسم، لكنّه يعتقد بأنّه كان ليتمكّن من انتزاع المركز الثاني من لوكلير.

وقال البريطاني لقناة "سكاي سبورتس اف1": "وددت لو حصلت على لفّة أخيرة لأنّنا لم نُكمل لفّة بالطاقة الكاملة، بالبطارية الكاملة".

وأضاف: "لكنّ بداية القسم الثالث كانت بمثابة لفّتين متتاليتين، وعندما تفعل ذلك فإنّك تقسم البطاريّة بينهما. لو تمكّنت من إكمال لفّة إضافيّة في النهاية لكانت بمستوى بطارية كاملة، وكانت لتكون اللفّة أسرع بثلاثة أو أربعة أعشارٍ من الثانية".

وأكمل: "أنا متأكّدٌ من أنّ شارل كان ليُحسّن زمنه هو الآخر، لكن لو ارتكب خطأً ولم أفعل، لتمكّنت من التغلّب عليه، أي أنّه ربّما كانت هناك فرصة للقيام بعملٍ أفضل وتحقيق المركز الثاني اليوم".

وأردف: "لكنّ ذلك لم يحدث بسبب خطأ ارتكبته في النهاية، لذا عليّ أن أكون سعيدًا بالمركز الثالث، كانت نتيجة جيّدة جدًا لنا".

ومع تأهّل زميله دانيال ريكاردو سادسًا، يعتقد نوريس أنّ مكلارين كانت لتنطلق من مراكز متأخّرة لو جرت التصفيات في أجواء جافة.

وفي حين أنّ الحظيرة البريطانيّة قدّمت بعض التحديثات التدريجيّة على سيارتها "ام.سي.ال36"، قال نوريس أنّ الفريق لا يزال "بعيدًا جدًا" خلف فريقي الصدارة فيراري وريد بُل.