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نوريس: كان على لوكلير تجاوز فيرشتابن عند إعادة انطلاق سباق إيمولا

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, محرر

يرى لاندو نوريس سائق مكلارين أنه كان يتوجب على شارل لوكلير سائق فيراري تجاوز ماكس فيرشتابن خلال إعادة انطلاق سباق إيمولا بعد العلم الأحمر، عندما خسر متصدر السباق - والفائز به لاحقاً - السيطرة لفترة وجيزة على سيارته ريد بُل.

نوريس: كان على لوكلير تجاوز فيرشتابن عند إعادة انطلاق سباق إيمولا

كان فيرشتابن يستعد للعودة إلى وتيرة السباق الذي توقف بسبب رفع العلم الأحمر عقب حادثة جورج راسل وفالتيري بوتاس العنيفة، عندما خسر السيطرة على سيارته في المنعطفات الأخيرة.

واتجه إلى الناحية اليسرى فوق الحفف الجانبية، وبدا كأنه وضع جميع إطارات سيارته الأربعة خارج الخط الأبيض، بالرغم من أن صور سيارة لوكلير لم تكن واضحة حيال ذلك.

ولو قرر لوكلير الضغط أكثر، لكان يحق لفيرشتابن محاولة إعادة تجاوزه قبل أول خطّ لسيارة الأمان (تعتبر هذه اللفة، لفة تحمية أخرى بالرغم من عدم وجود انطلاقة ثابتة)، لكن سائق فيراري كان ليُسمح له بالتسابق حتى الخط نظراً لأنه كان سيصبح في مقدمة الركب.

على أية حال، شعر لوكلير أن فيرشتابن "كان لديه إطار واحد على المسار" لذا لم يبدأ هجومه، لكن نوريس، الذي كان خلف سائقَي الصدارة حينها، يرى أنه كان يتوجب على سائق فيراري المغامرة والتقدم ومن ثمّ المجادلة حيال قراره لاحقاً.

فقال: "كانت لدي زاوية رؤية ممتازة لما جرى. وبشكل مضحك، أعتقد أنه كان يتوجب على شارل تجاوزه، وهذا رأيي الخاص".

وأكمل: "في مرحلة ما، كان ماكس قد فقد السيطرة، واتجه يساراً، بينما ضغط لوكلير على المكابح وأبطأ وتوقف".

وتابع: "في مرحلة ما، كان عليه تجاوز ماكس، لأنه كان يواجه الحاجز ضمن أغلب أقسام المنعطف".

وأردف: "لا أدري. ربما علينا أن نسأل الأشخاص المسؤولين عن كيفية تفسير القوانين للخروج عن المسار، جميع الإطارات خارج المسار مع الأمثلة (خلال التصفيات، خسر نوريس مركزه الثالث ضمن القسم الثالث لخروجه عن حدود المسار)".

واسترسل: "لكن في الوقت نفسه، كان ماكس بطيئاً جداً، لذا بدا وكأن شارل بوسعه تجاوزه في تلك المرحلة. لست واثقاً".

واستكمل: "أعتقد أنني لو كنتُ في المركز الثاني، لقمتُ بذلك، لأنك تحصل بهذا على فرصة الفوز. إنها مغامرة تستحق المخاطرة".

لاندو نوريس، مكلارين وشارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس

لاندو نوريس، مكلارين وشارل لوكلير، فيراري ولويس هاميلتون، مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

بالمقابل، نجح نوريس بتجاوز لوكلير بسرعة بعد أن تراجع لوكلير خلف سيارة ريد بُل التي أطلقت إعادة انطلاق السباق، لكنه لاحقاً خسر المركز الثاني لصالح لويس هاميلتون العائد بقوة من الخلف.

وضمن معرض تعليقه على مقاربته للقسم الأخير، قال نوريس الذي دافع في وجه هاميلتون خمس لفات: "بدأت بالفعل الحفاظ على إطاراتي منذ اللفة الأولى بعد استئناف السباق، لأنني كنت أعلم أن اللفات الأخيرة ستكون صعبة جداً (كان نوريس يستعمل الإطارات اللينة مقارنة بالمتوسطة التي استعملها هاميلتون، فيرشتابن ولوكلير)".

وأردف: "هذا ما حصل حقاً. خاصة مع لويس في الختام. الكثير من التركيز على المنعطفات الأخيرة، استعمال الطاقة من مدخرة الطاقة بشكل صحيح".

وأكمل: "كنت أحاول المحافظة قدر الإمكان. في نهاية المطاف، لم يعد الإطار الخلفي قادراً على الصمود ضمن المنعطفات الأخيرة التي كانت تفصله عني، لكنني حاولت".

واسترسل: "كانت معركة صغيرة لطيفة. من الجميل منافسة سيارات لا ننافسها عادة مثل سيارات ريد بُل، مرسيدس وفيراري".

واختتم: "من الجميل منافستهم. آمل أن نتمكن من ذلك بشكل أكبر مستقبلاً".

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الكاتب خلدون يونس

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