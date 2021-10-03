نوريس: قيادة سيارات 2022 "ليست رائعة" مثل المتوقّع

تعمل فرق الفورمولا واحد على قدمٍ وساقٍ لتجهيز السيارات الجديدة وفق القوانين التقنيّة الجديدة للعام المقبل والمرتكزة بالأساس على المؤثّرات الأرضيّة بهدف تعزيز فرص التجاوز والمعارك على المسار.

وستعمد القوانين الانسيابيّة الجديدة إلى تبسيط السيارات قدر الإمكان بالمقارنة مع نظيراتها الحاليّة، كما سيتمّ تزويدها بإطارات الـ 18 إنشًا. وحصل نوريس على مذاقه الأوّل لما ستكون عليه السيارات وذلك عبر جهاز المحاكاة.

وبحديثه إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" أثناء إطلاقه لفريق "ال.ان ريسينغ كارت"، قال البريطاني: "قيادة تلك السيارة مختلفة للغاية. ليست رائعة للغاية مثل سيارة هذا الموسم بشكلٍ ما".

وأضاف: "لكن آمل أن ينطبق ذلك على جميع الفرق الأخرى. سنرى، لا يُوجد سبب يدعو للشعور بأنّها سيارات مدهشة أو مروّعة. يجب القيام بأفضل عمل ممكن وآمل أن نصل إلى التجارب الشتويّة العام المقبل بسيارة جيّدة".

وقال نوريس أنّ مكلارين لم تصل بعد إلى مرحلة تصنيع قطع السيارة، وأنّ الرسومات التقنيّة التي كان بوسعه مشاهدتها تتغيّر بشكلٍ مستمرٍ مع توسّع فهم الفريق للقوانين الجديدة.

وقال في هذا الصدد: "السيارة الوحيدة التي شاهدناها كانت تلك التي عُرضت في سيلفرستون. أمّا في المصنع فليست لدينا سيارة. بل رسومات على الورق. لا أعتقد بأنّنا سنراها قبل بضعة أشهر، بل ربّما لن نراها قبل العام المقبل".

وأردف: "شاهدنا عددًا من الرسومات والتصاميم للموسم المقبل، لكنّ كلّ شيء يتغيّر كلّ أسبوع، وذلك بالنظر إلى مدى اختلاف هذه السيارة عن سابقتاها. من السهل تغيير التصاميم كلّ أسبوعٍ وجعل السيارة أسرع".

وستكون أعمال المحاكاة مهمّة للغاية للفرق من أجل استخراج أقصى أداء ممكن من السيارات الجديدة، كون التجارب الشتويّة ستكون محدودة بفترتين من ثلاثة أيّام في العام المقبل. ويتوقّع فرناندو ألونسو أن يكون الشتاء المقبل الأكثر احتدامًا طوال مسيرته في الفورمولا واحد.

وقال الإسباني: "أعتقد بأنّ أداء السيارات سيعتمد على أداء سياراتنا في جهاز المحاكاة، والعمل الذي سيُنجز في التجارب الشتويّة".

وأضاف: "بعد ثلاثة أو أربعة سباقات فإنّك ستحصل على صورة واضحة وأداء ثابتٍ يُحدّد النتائج الحقيقيّة، مثلما هو الحال الآن".

واختتم بالقول: "على صعيد التأقلم، فلا أعتقد بأنّه سيكون هناك فارقٌ كبير. هناك الكثير من العمل، ربّما أكثر من أيّ شتاء مضى، لأنّ علينا إكمال المزيد من العمل على جهاز المحاكاة مع الفريق".