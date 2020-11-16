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فورمولا 1 / جائزة تركيا الكبرى / أخبار عاجلة

نوريس قدم "الانطلاقة الأسوأ في تاريخ جميع سائقي الفورمولا واحد" على حلبة اسطنبول

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نوريس قدم "الانطلاقة الأسوأ في تاريخ جميع سائقي الفورمولا واحد" على حلبة اسطنبول

قال لاندو نوريس سائق مكلارين أنه قدم "الانطلاقة الأسوأ في تاريخ البطولة" خلال سباق جائزة تركيا الكبرى للفورمولا واحد، قبل أن يتقدم من الخلف ويسجل اللفة الأسرع مع المركز الثامن.

انطلق البريطانيّ من المركز 14 على المسار، بعد أن تلقى عقوبة التراجع خمسة مراكزٍ لعدم احترام الأعلام الصفراء خلال التصفيات.

وانطلق بشكل سيء للغاية على المسار الرطب بعد أن عانى من نظام منع توقف المحرك ليتراجع عدة مراكز في اللفة الأولى، قبل أن ينجح باستعادتها لاحقاً.

وقدم نوريس وتيرة قوية للغاية حيث ارتفع ترتيبه مع عدة تجاوزات جريئة قبل أن يسجل اللفة الأسرع في السباق قرب نهايته.

حيث قال: "انتهى السباق جيداً، لكنه لم يبدأ كذلك. بل على العكس تماماً. ربما كانت تلك أسوأ انطلاقة لي في مسيرتي المهنية، وربما الأسوأ في تاريخ جميع سائقي الفورمولا واحد".

وأردف: "لكن في كل مرة كنت أصل إلى هواء نقي مع بعض الفوارق الجيدة خلف السيارات أمامي، كانت الحياة تدبّ في السيارة مجدداً، وكنت أمتلك وتيرة جيدة بالفعل. كان عليّ التحلي بالصبر".

وتابع: "التجاوزات كانت جميلة، حالفني الحظ مع دانيال (ريكاردو) وجورج (راسل)، لأن التجاوزات كانت صعبة حقاً وكان عليّ المجازفة".

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بالمقابل، كشف نوريس أن أداء سيارته مكلارين كان جيداً على إطارات "انترميديت" المستعملة.

فقال: "أعتقد أن الإطارات الملساء كانت خياراً، خاصة مع هذه الحلبات. حتى أنّ إطارات ’انترميديت’ المستعملة أفضل من الملساء. نظراً لأن نافذة العمل المثالية أقلّ. وبالتالي كان لدينا تماسك أفضل في النهاية". 

وتابع: "بالرغم من أن بعض المنعطفات كانت ما تزال رطبة لكنني أكملت لفة بزمن دقيقة و36 ثانية".

واستطرد: "المنعطف الأخير كان رطباً بالكامل، وكنا نخسر الوقت هناك. لذا فإن بعض المنعطفات كانت أسرع مع إطارات ’انترميديت’ بالمقارنة مع الملساء وذلك أمر غريب جداً. لكن هذه هي طبيعة ذلك الأسفلت".

واستكمل: "هناك بعض الأمور كان بوسعي القيام بها بشكل مختلف. لكنني أعتقد أن هدفنا كان الحفاظ على الإطارات قدر الإمكان وهذا ما أثمر في نهاية المطاف".

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واعترف نوريس أن نتيجته ونتيجة زميله كارلوس ساينز الابن صاحب المركز الخامس، كانتا بمثابة المفاجأة بعد التصفيات الصعبة.

فقال: "لو قلنا أن هذه ستكون نتيجتنا بعد التصفيات، لما كنا لنصدق".

واختتم: "كان ذلك هدفنا، كنا نعلم أن لدينا وتيرة جيدة. كان علينا فقط الابتعاد عن المشاكل، وهذا ما قمنا به، لذا نحن مسرورون للغاية".

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