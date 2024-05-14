نوريس قادر على هزيمة فيرستابن في معركة مباشرة "لكن السباقات ستنتهي بالدموع"

نجح نوريس بتحقيق فوزه الأول في الفورمولا واحد من بوابة ميامي، متفوقاً على فيرستابن حيث استفاد البريطاني الشاب من توقيت سيارة الأمان ومن مهارته على متن سيارته مكلارين المحدّثة ليعبر خط النهاية بفارق واضح أمام الهولندي بطل العالم.

وأثارت هذه النتيجة آمالاً حيال إمكانية حصول معارك إضافية بين السائقين كما حصل في النصف الثاني من موسم 2023، رغم امتلاك فيرستابن لسيارة أفضل أداء.

وحين سُئِل حول رأيه بإمكانية حصول معارك متقاربة بين السائقين، أجاب براون في مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن لاندو قادر على هزيمة ماكس في معركة مباشرة".

وأكمل: "أعتقد أن تلك ستكون معركة مذهلة، لكنني أعتقد أن الكثير من السباقات ستنتهي بالدموع - لأحدهما أو كليهما".

وأردف: "أعتقد أنه ومن ناحية الموهبة، فإن لاندو قادر. لم أرَ شخصاً أسرع من لاندو".

وتابع: "أنا واثق أن ماكس سريعٌ كذلك، وواثق أن البعض سيختلفون معي في الرأي، لكن في نهاية المطاف، لا يمكننا أن نعلم حتى نضعهما على نفس السيارة".

واسترسل: "مما بوسعي رؤيته، فإنني لا أرى أحداً أسرع من لاندو الآن".

واستكمل: "المثير في الأمر، أن أوسكار (بياستري)، قادر على مجاراته. مع امتلاكه الخبرة، أعتقد أنه سيجاريه بشكل متكرر".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: صور موتورسبورت

من جهة أخرى، يرى براون أن نوريس "سيخطو خطوة أخرى للأمام" فيما يتعلق بالنتائج الشخصية بعد تحقيق أول فوز له عقب 110 مشاركة، رغم أنه كاد يحقق ذلك في السابق.

"بالتأكيد، هناك شيء ما يتغير حين يحرز السائق أول فوز له" قال براون.

يشار إلى أن نوريس مدّد عقده مع مكلارين في بداية موسم 2024 لعدة سنوات، حتى نهاية 2027 على الأقل.

زاك براون، الرئيس التنفيذى لفريق مكلارين ولاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: ألكسندر ترينتز

وأكد براون أن نوريس كان "وفياً جداً" لكنه اضطر لإقناعه أثناء التمديد بأن السيارة ستكون أفضل، وهذا بالفعل ما حصل حين فاز بياستري بسباق قطر القصير 2023، قبل أن يحقق نوريس الفوز في ميامي.

فقال: "أعتقد أننا رأينا تحولاً في أداء السيارة العام الماضي، إضافة إلى ثقته بقدرات أندريا ستيلا، وبالفريق ككل، كعائلة، فإنه يحبّ التواجد مع علامة مكلارين".

واختتم: "الأهم، أعتقد أنه يمتلك الثقة بأننا سنمنحه سيارة قادرة على الفوز بالسباقات وهذا ما فعلناه. هذا سيرفع الثقة إلى مستويات أعلى".